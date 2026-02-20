Alivio térmico: masa de aire oceánico pone freno al calor y estabiliza el tiempo para el fin de semana

En lo que respecta a la dinámica costera, los datos procesados por Windguru advierten sobre la persistencia de vientos provenientes del sector Sureste con rotación al Este. Las ráfagas se mantendrán en un promedio de entre 20 y 40 km/h, lo que generará un oleaje moderado y una sensación térmica ligeramente más baja en los departamentos del litoral este y la costa de Canelones y Montevideo.

Hacia el fin de semana, el pronóstico indica un incremento en la intensidad del viento. Se espera que a partir del sábado las rachas del sector Este alcancen los 60 km/h, por lo que se recomienda precaución para la navegación deportiva y actividades al aire libre en la franja costera. Las temperaturas se mantendrán estables, sin olas de calor a la vista, con máximas que rondarán los 27°C hasta el próximo domingo.