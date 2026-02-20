Alivio térmico: masa de aire oceánico pone freno al calor y estabiliza el tiempo para el fin de semana

La jornada de este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta en el territorio uruguayo con un marcado alivio del calor y una tendencia hacia la estabilidad atmosférica, tras el paso de nubosidad remanente. Según el análisis de las principales fuentes oficiales y modelos de referencia regional, el país atraviesa un periodo de transición meteorológica definido por el predominio de vientos oceánicos.
Inumet
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha señalado que, tras una mañana con cielos cubiertos y algunas precipitaciones aisladas en zonas puntuales, las condiciones comenzarán a mejorar de forma sostenida hacia la tarde y noche. Para el área metropolitana, se prevé una temperatura máxima que se posicionará en los 26°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 19°C, ofreciendo un ambiente templado y agradable.
Metsul
Por su parte, el observatorio brasileño MetSul destaca la influencia de una masa de aire más seco que está desplazando la inestabilidad previa hacia el Atlántico. Según los expertos de MetSul, este fenómeno garantiza que, aunque persista algo de nubosidad, las probabilidades de lluvias significativas sean prácticamente nulas para el resto del día, consolidando un escenario de "buen tiempo" en la mayor parte del cono sur.
En lo que respecta a la dinámica costera, los datos procesados por Windguru advierten sobre la persistencia de vientos provenientes del sector Sureste con rotación al Este. Las ráfagas se mantendrán en un promedio de entre 20 y 40 km/h, lo que generará un oleaje moderado y una sensación térmica ligeramente más baja en los departamentos del litoral este y la costa de Canelones y Montevideo.
Hacia el fin de semana, el pronóstico indica un incremento en la intensidad del viento. Se espera que a partir del sábado las rachas del sector Este alcancen los 60 km/h, por lo que se recomienda precaución para la navegación deportiva y actividades al aire libre en la franja costera. Las temperaturas se mantendrán estables, sin olas de calor a la vista, con máximas que rondarán los 27°C hasta el próximo domingo.