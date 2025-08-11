En su dibujo, el niño uruguayo imaginó avances espaciales y un planeta protegido, visión que cautivó a la Agencia Espacial Europea (ESA). Con apenas 10 años, Santino Irrazabal pasó de ser un alumno anónimo, de una escuela rural en el departamento de Florida a captar la atención de la ESA.
Futuros posibles
Alumno de una escuela rural en Florida ganó un concurso de la Agencia Espacial Europea
Santino Irrazabal, alumno único de la Escuela Rural, triunfó en un certamen internacional con su visión de un futuro y la BBC escribió una nota sobre él.