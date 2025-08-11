Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad escuela rural |

Futuros posibles

Alumno de una escuela rural en Florida ganó un concurso de la Agencia Espacial Europea

Santino Irrazabal, alumno único de la Escuela Rural, triunfó en un certamen internacional con su visión de un futuro y la BBC escribió una nota sobre él.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En su dibujo, el niño uruguayo imaginó avances espaciales y un planeta protegido, visión que cautivó a la Agencia Espacial Europea (ESA). Con apenas 10 años, Santino Irrazabal pasó de ser un alumno anónimo, de una escuela rural en el departamento de Florida a captar la atención de la ESA.

Su dibujo, presentado en el concurso internacional “Mi vida en 2050”, fue elegido entre más de 50 trabajos de niños de todo el mundo.

Planeta Tierra más protegido

En la obra, Santino proyectó un planeta Tierra protegido y avances que permitan la vida en Marte, con un fuerte énfasis en el cuidado del medioambiente y la gestión responsable de la basura espacial. “Se trata de cómo quiero que sea el planeta en 2050. Quiero cuidar la naturaleza, que haya más avances espaciales, que haya vida en Marte y que cuidemos la basura en el espacio”, explicó el joven a BBC Mundo.

Mónica Talevi, jefa del programa de Educación de la ESA, destacó que el trabajo del niño uruguayo encarna plenamente la visión de la agencia para los próximos años: “Mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, proteger los recursos de nuestro planeta, seguir explorando y ampliando los límites de nuestro conocimiento espacial”, señaló.

Cuando ganó el concurso, Santino era el único alumno de la escuela rural número 85 de Florida. Actualmente, asiste a un centro educativo cercano, donde comparte clases con otros niños. Su interés por el espacio se fortaleció gracias al programa gubernamental Inglés sin Límites, que conecta a escuelas rurales sin docentes de inglés con “madrinas” y “padrinos” en el exterior, facilitando el aprendizaje a distancia.

A pesar de su reciente fama como joven astronauta en potencia, Santino no pierde de vista su verdadera pasión: los dinosaurios. “Quiero ser paleontólogo cuando sea grande”, confesó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar