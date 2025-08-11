Alumno de una escuela rural en Florida ganó un concurso de la Agencia Espacial Europea

Mónica Talevi, jefa del programa de Educación de la ESA, destacó que el trabajo del niño uruguayo encarna plenamente la visión de la agencia para los próximos años: “Mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos, proteger los recursos de nuestro planeta, seguir explorando y ampliando los límites de nuestro conocimiento espacial”, señaló.

Cuando ganó el concurso, Santino era el único alumno de la escuela rural número 85 de Florida. Actualmente, asiste a un centro educativo cercano, donde comparte clases con otros niños. Su interés por el espacio se fortaleció gracias al programa gubernamental Inglés sin Límites, que conecta a escuelas rurales sin docentes de inglés con “madrinas” y “padrinos” en el exterior, facilitando el aprendizaje a distancia.

A pesar de su reciente fama como joven astronauta en potencia, Santino no pierde de vista su verdadera pasión: los dinosaurios. “Quiero ser paleontólogo cuando sea grande”, confesó.