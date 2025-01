Amplían radio y patrullan helicópteros en busca de Franco Toro

Pasaron cuatro días desde la desaparición del argentino Franco Toro en las aguas de Punta del Este, luego de tirarse al mar para ayudar a dos amigas que estaban pidiendo auxilio. Hasta el momento, la búsqueda no pudo ser de la forma que las autoridades pretenden, ya que el mar no ha permitido desplegar todos los recursos. El rango de la búsqueda se amplía cada vez más, y si bien se está buscando el cuerpo sin vida, la familia y autoridades no pierden la esperanza de que aparezca.