Ana Inés Martínez criticó a sus excompañeros de trabajo por falta de apoyo

Uno de los usuarios le escribió a la periodista que le había llamado la atención la falta de apoyo de sus compañeras de trabajo, frente a la denuncia ella había realizado.

Por la misma red social, Ana Inés Martínez le respondió: “De ninguna hubo: ni de compañeras ni de amigas por la misma razón. Solo algún mensajito por teléfono de alguna y más nada. Ojalá nunca les pase. C/U uno sabrá quién duerme tranquilo. Yo lo hago de maravilla.”

En cambio, tuvo palabras de reconocimiento para uno de sus compañeros de trabajo “El único que siempre me llamó todo el tiempo, se preocupó por mí en todo momento y hasta me contaron que me mencionó el aire fue Mauro Mas” escribió Martínez.

Desde su punto de vista, la falta de respaldo refiere a que “cada uno cuida su trabajo a pesar de que saben que yo tenía reglas distintas a ellos y de que padecí esos acosos. No me van a apoyar NUNCA al aire por eso. De hecho no hicieron mención a mi partida del programa porque no los dejan” sentenció.

Además reflexionó acerca de situaciones que otras personas podrían vivir como ella “La cosa es así: solo no se salva nadie nunca. Hoy me tocó a mí, quizás mañana a ellos. Por eso SIEMPRE hay que apoyar a los compañeros que padecen estos tratos” dijo la periodista.