ANEP abrió inscripciones para aprender idiomas gratis en los Centros de Lenguas Extranjeras

Quiénes pueden anotarse

La convocatoria está dirigida a:

Estudiantes de la ANEP desde 6.º año de primaria hasta finalizar la educación media.

Estudiantes de formación docente.

Funcionarios de todos los subsistemas de ANEP.

Cómo son los cursos

Los cursos de nivel básico tienen una duración de tres años lectivos. En paralelo, existen trayectos formativos de dos años dirigidos a estudiantes de educación media superior, personas en situación de extraedad y funcionarios de la institución.

Una vez completados esos niveles, los participantes pueden acceder a un curso de profundización de un año. Quienes culminen todo el proceso y alcancen los estándares requeridos tendrán la posibilidad de certificar sus conocimientos mediante exámenes nacionales e internacionales.

Cómo realizar la inscripción

El proceso consta de dos pasos:

Completar un formulario de preinscripción en línea. Presentarse personalmente durante marzo en el Centro de Lenguas Extranjeras elegido para entregar: constancia de estudio o de trabajo en ANEP, fotocopia de la cédula de identidad vigente y seguir las indicaciones administrativas del centro.

El programa de Centros de Lenguas Extranjeras se ha consolidado como una de las principales puertas de acceso a la formación en idiomas dentro de la educación pública, ofreciendo una oportunidad gratuita para que estudiantes y trabajadores de la ANEP incorporen nuevas herramientas académicas y laborales.