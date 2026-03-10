Acoso en los medios: Secretaría de Género de APU avanza en protocolo para denuncias.

Hacia un sector libre de violencias y acoso

Caras y Caretas dialogó con Luciana Bigliante, titular de la Secretaría de Género y Feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), quien explicó cómo surgió este espacio dentro del sindicato, en qué líneas de trabajo se encuentra actualmente y qué lectura realizan desde el gremio frente a las recientes denuncias de acoso que involucran a comunicadoras.

Bigliante explicó que el espacio surgió en el actual período de conducción del gremio como parte de un proceso de cambios internos que buscó fortalecer la representación de las mujeres. “La Secretaría de Género y Feminismos de APU nació como tal en este nuevo período de gobernanza del sindicato. Las autoridades del período pasado se habían comprometido a que tuviera voz y voto dentro del Consejo Directivo, y es la primera vez que esto pasa en los 81 años que tiene APU”, afirmó.

Contó también que en este nuevo período se impulsó una lista paritaria para la dirección gremial, lo que permitió que las mujeres alcanzaran incluso la mayoría dentro del órgano de conducción.

De acuerdo a Bigliante, la creación de la Secretaría responde a la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que atraviesan a las trabajadoras de los medios. “La necesidad de la Secretaría de Género es luchar contra las desigualdades estructurales que sufrimos todos los días”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el sindicato representa a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, no solo a periodistas y comunicadoras, sino también personal administrativo, de servicios y otras áreas vinculadas.

Consultada sobre las denuncias de acoso que se conocieron en las últimas semanas, Bigliante sostuvo que “no son hechos aislados ni excepcionales", sino "situaciones que sufrimos a diario y que muchas veces se visibilizan más en determinadas fechas como el 8 de marzo”.

“Tanto el acoso laboral como sexual es parte de relaciones de poder que históricamente se han presentado en los medios de comunicación, en áreas administrativas, redacciones y otros espacios”, añadió.

Para la dirigente sindical, el objetico de la Secretaría de Género y Feminismos es "que las compañeras puedan tener un lugar a donde acudir” y así “poder visibilizar estas problemáticas y trabajar para que tengamos medios de comunicación y lugares de trabajo más sanos y libres de violencia y acoso”.

Medidas en curso

Bigliante indicó que actualmente la secretaría comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo específico "para abordar situaciones de violencia y acoso dentro del ámbito sindical, con la idea de que luego pueda ser replicado en los lugares de trabajo". Como parte de ese proceso, adelantó que el equipo mantendrá este jueves una reunión con Carolina Spielmann, vicepresidenta del PIT-CNT, "para empezar a trabajar y poder desarrollar un buen protocolo lo antes posible”.

Respecto a los casos recientes, la dirigente confirmó que el sindicato ya se puso en contacto con las comunicadoras que denunciaron las situaciones de acoso. “Nos pusimos a las órdenes y vamos a reunirnos con ellas en los próximos días”, señaló. Según relató, las trabajadoras recibieron con sorpresa la existencia del espacio dentro del sindicato. “Agradecieron y se sorprendieron gratamente de que exista una Secretaría de Género y Feminismos dentro de APU”, afirmó.

Para Bigliante, esa reacción también muestra la importancia de visibilizar el trabajo del área. “Esto es una invitación a que las comunicadoras y trabajadoras de los medios sepan que hay una Secretaría, que pueden comunicarse y que van a recibir asesoramiento y acompañamiento”, concluyó.