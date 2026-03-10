Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad acoso | APU | protocolo

Tras denuncias recientes

Acoso en los medios: Secretaría de Género de APU avanza en protocolo para denuncias

Dos comunicadoras denunciaron acoso en las últimas semanas. Desde APU, la Secretaría de Género busca acompañar a las trabajadoras y avanzar en un protocolo para el sector.

Acoso en los medios: Secretaría de Género de APU avanza en protocolo para denuncias.

Acoso en los medios: Secretaría de Género de APU avanza en protocolo para denuncias.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Meri Parrado

En las últimas semanas, dos comunicadoras hicieron públicas situaciones de acoso que volvieron a poner el tema en la agenda mediática. Por un lado, la periodista de Subrayado Verónica Chevalier denunció que desde hace más de un año es hostigada por un hombre que la sigue y aparece reiteradamente en distintos lugares que frecuenta. La comunicadora relató que el individuo, que no forma parte de su entorno personal ni laboral, insiste en contactarla pese a los intentos de bloqueo y a la exposición pública del caso.

Por otra parte, la conductora y comunicadora Verónica Piñeyrúa también denunció públicamente una situación de acoso sostenido por parte de una expareja. Según contó en redes sociales, el hostigamiento comenzó tras el final de la relación y se ha extendido durante varios años mediante mensajes, apariciones en su casa y en su lugar de trabajo, así como intentos de contacto por diferentes plataformas digitales. Piñeyrúa afirmó que realizó denuncias en reiteradas ocasiones, pero que no obtuvo respuestas efectivas, lo que la llevó a visibilizar el caso públicamente e incluso pedir ayuda a las autoridades.

En este marco, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) busca fortalecer el trabajo de su Secretaría de Género y Feminismos, un espacio del sindicato que ya se puso en contacto con las denunciantes y que actualmente impulsa la elaboración de un protocolo específico para abordar casos de acoso y violencia en el ámbito de los medios.

Hacia un sector libre de violencias y acoso

Caras y Caretas dialogó con Luciana Bigliante, titular de la Secretaría de Género y Feminismos de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), quien explicó cómo surgió este espacio dentro del sindicato, en qué líneas de trabajo se encuentra actualmente y qué lectura realizan desde el gremio frente a las recientes denuncias de acoso que involucran a comunicadoras.

Bigliante explicó que el espacio surgió en el actual período de conducción del gremio como parte de un proceso de cambios internos que buscó fortalecer la representación de las mujeres. “La Secretaría de Género y Feminismos de APU nació como tal en este nuevo período de gobernanza del sindicato. Las autoridades del período pasado se habían comprometido a que tuviera voz y voto dentro del Consejo Directivo, y es la primera vez que esto pasa en los 81 años que tiene APU”, afirmó.

Contó también que en este nuevo período se impulsó una lista paritaria para la dirección gremial, lo que permitió que las mujeres alcanzaran incluso la mayoría dentro del órgano de conducción.

De acuerdo a Bigliante, la creación de la Secretaría responde a la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que atraviesan a las trabajadoras de los medios. “La necesidad de la Secretaría de Género es luchar contra las desigualdades estructurales que sufrimos todos los días”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el sindicato representa a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, no solo a periodistas y comunicadoras, sino también personal administrativo, de servicios y otras áreas vinculadas.

Consultada sobre las denuncias de acoso que se conocieron en las últimas semanas, Bigliante sostuvo que “no son hechos aislados ni excepcionales", sino "situaciones que sufrimos a diario y que muchas veces se visibilizan más en determinadas fechas como el 8 de marzo”.

“Tanto el acoso laboral como sexual es parte de relaciones de poder que históricamente se han presentado en los medios de comunicación, en áreas administrativas, redacciones y otros espacios”, añadió.

Para la dirigente sindical, el objetico de la Secretaría de Género y Feminismos es "que las compañeras puedan tener un lugar a donde acudir” y así “poder visibilizar estas problemáticas y trabajar para que tengamos medios de comunicación y lugares de trabajo más sanos y libres de violencia y acoso”.

Medidas en curso

Bigliante indicó que actualmente la secretaría comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo específico "para abordar situaciones de violencia y acoso dentro del ámbito sindical, con la idea de que luego pueda ser replicado en los lugares de trabajo". Como parte de ese proceso, adelantó que el equipo mantendrá este jueves una reunión con Carolina Spielmann, vicepresidenta del PIT-CNT, "para empezar a trabajar y poder desarrollar un buen protocolo lo antes posible”.

Respecto a los casos recientes, la dirigente confirmó que el sindicato ya se puso en contacto con las comunicadoras que denunciaron las situaciones de acoso. “Nos pusimos a las órdenes y vamos a reunirnos con ellas en los próximos días”, señaló. Según relató, las trabajadoras recibieron con sorpresa la existencia del espacio dentro del sindicato. “Agradecieron y se sorprendieron gratamente de que exista una Secretaría de Género y Feminismos dentro de APU”, afirmó.

Para Bigliante, esa reacción también muestra la importancia de visibilizar el trabajo del área. “Esto es una invitación a que las comunicadoras y trabajadoras de los medios sepan que hay una Secretaría, que pueden comunicarse y que van a recibir asesoramiento y acompañamiento”, concluyó.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar