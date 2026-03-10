MGAP extendió el área de emergencia agropecuaria e incrementó medidas

Con esta resolución, “todos los departamentos al sur del río Negro” quedaron comprendidos en los beneficios de la declaración de emergencia agropecuaria, subrayó Fratti en rueda de prensa tras la celebración del comienzo de la cosecha de arroz.

Medidas de emergencia

Las medidas de apoyo al sector productivo consisten, entre otras, como autorizar el pastoreo en la faja natural junto a rutas nacionales y caminos rurales, la asistencia del Banco República (BROU) a micro, pequeños y medianos productores, así como una línea de crédito especial para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice Coneat 100, y préstamos de hasta U$S 1.000 para la compra de forrajes a través de la ANDE y una línea de crédito especial de República Microfinanzas.

El Poder Ejecutivo decretó en febrero la emergencia agropecuaria tras el agravamiento del déficit hídrico constatado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA-GRAS) y el Instituto Uruguayo de Meteorología.

"Dada la naturaleza dinámica del déficit hídrico, las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los parámetros objetivos a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas seccionales policiales en caso de que los datos técnicos así lo sugieran", indica el MGAP.