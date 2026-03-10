Pelea dentro de un ómnibus de la línea 370 terminó con una mujer herida

La tensión dentro del vehículo aumentó durante algunos minutos, hasta que una tercera pasajera se interpuso entre ambas para intentar frenar la pelea. Pese a los esfuerzos por calmarlas, el enfrentamiento continuó entre gritos e insultos que quedaron registrados en la grabación.

Demoras en el recorrido del ómnibus

En determinado momento, una de las involucradas pidió al conductor que abriera las puertas para bajar del ómnibus. El chofer accedió, pero la mujer no descendió inmediatamente y la discusión continuó. Finalmente, tras recoger sus pertenencias, se retiró de la unidad.

Como consecuencia del incidente, una de las mujeres resultó con lesiones y terminó con el rostro ensangrentado, según reportaron medios locales. Además, la empresa constató la rotura de un vidrio en el coche, lo que obligó a detener momentáneamente el servicio y generó demoras en el recorrido.

Desde la compañía de transporte indicaron que el episodio sorprendió tanto a pasajeros como al personal de la unidad y señalaron que el caso será investigado para determinar responsabilidades.

La línea 370 es una de las rutas urbanas que atraviesa gran parte de Montevideo, conectando Shopping Portones con Playa del Cerro y recorriendo barrios como Buceo, Tres Cruces, Paso Molino, La Teja y Cerro.