Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Fiorella Haim | Ceibal | mujeres

Foro de educación y tecnología

Presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, entre las 10 mujeres del mundo destacadas en el Women in EdTech

La uruguaya titular de Ceibal, Fiorella Haim, fue la única latinoamericana distinguida por su labor en torno a la educación y la tecnología.

Fiorella Haim, directora de Ceibal.

Fiorella Haim, directora de Ceibal.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, fue una de las 10 mujeres reconocidas en el último Women in EdTech, evento de importancia global que es impulsado por el British Educational Training and Technology (BETT), que es uno de los principales encuentros internacionales sobre innovación educativa.

Haim, de una vasta experiencia en el tema y una Maestría en Ciencias en Ingeniería, fue seleccionada junto con otras nueve mujeres eminentes, lo que valoriza tanto la trayectoria de Fiorella Haim como el trabajo sostenido de Ceibal como política pública de innovación educativa, su impacto local y su proyección internacional.

Esta valoración la realiza el BETT, uno de los principales encuentros internacionales sobre innovación educativa, con el objetivo de reconocer a mujeres que lideran transformaciones significativas en educación, tecnología e innovación y contribuyen, de forma activa, a la construcción de sistemas educativos más inclusivos, equitativos y con perspectiva de futuro.

Reconocimiento "habla de Ceibal y de una forma de hacer política pública en Uruguay"

“Ser reconocida como una de las 10 mujeres destacadas a nivel global en educación y tecnología me llena de emoción y responsabilidad”, expresó Haim al recibir el galardón, este miércoles 21. “Lo recibo con orgullo, sabiendo que no es solo un reconocimiento personal, sino también colectivo: habla de Ceibal y de una forma de hacer política pública en Uruguay, con continuidad, visión y equidad”, prosiguió.

Para finalizar, Haim expresó: “Ojalá, además, sirva para que más niñas y jóvenes se animen a las ciencia, tecnología, ingeniería y matemática: porque cuando se visibilizan estas trayectorias, también se abren caminos para las que vienen. Y aprovecho para agradecer muy especialmente a los equipos, docentes y comunidades educativas; esto es de todos”.

Otras mujeres destacadas

Además de la presidenta de Ceibal, única latinoamericana del grupo, integran la lista mujeres destacadas, como Jeni Trice, de Reino Unido, impulsora de iniciativas para acercar la tecnología a niñas y jóvenes desde edades tempranas; Mónica Yaping Zhang, de China, líder en comunidades de aprendizaje vinculadas a la inteligencia artificial, y Maja Videnovik, de Macedonia del Norte, docente y fundadora de organizaciones que promueven la innovación educativa desde la escuela.

También fueron distinguidas Laura Earnshaw, de Reino Unido, creadora de soluciones digitales para el bienestar socioemocional, y Anna Sydoruk, de Ucrania, líder de plataformas educativas digitales que garantizan la continuidad del aprendizaje para millones de estudiantes, incluso en contextos de crisis y emergencia.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar