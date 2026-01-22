Presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, entre las 10 mujeres del mundo destacadas en el Women in EdTech

Reconocimiento "habla de Ceibal y de una forma de hacer política pública en Uruguay"

“Ser reconocida como una de las 10 mujeres destacadas a nivel global en educación y tecnología me llena de emoción y responsabilidad”, expresó Haim al recibir el galardón, este miércoles 21. “Lo recibo con orgullo, sabiendo que no es solo un reconocimiento personal, sino también colectivo: habla de Ceibal y de una forma de hacer política pública en Uruguay, con continuidad, visión y equidad”, prosiguió.

Para finalizar, Haim expresó: “Ojalá, además, sirva para que más niñas y jóvenes se animen a las ciencia, tecnología, ingeniería y matemática: porque cuando se visibilizan estas trayectorias, también se abren caminos para las que vienen. Y aprovecho para agradecer muy especialmente a los equipos, docentes y comunidades educativas; esto es de todos”.

Otras mujeres destacadas

Además de la presidenta de Ceibal, única latinoamericana del grupo, integran la lista mujeres destacadas, como Jeni Trice, de Reino Unido, impulsora de iniciativas para acercar la tecnología a niñas y jóvenes desde edades tempranas; Mónica Yaping Zhang, de China, líder en comunidades de aprendizaje vinculadas a la inteligencia artificial, y Maja Videnovik, de Macedonia del Norte, docente y fundadora de organizaciones que promueven la innovación educativa desde la escuela.

También fueron distinguidas Laura Earnshaw, de Reino Unido, creadora de soluciones digitales para el bienestar socioemocional, y Anna Sydoruk, de Ucrania, líder de plataformas educativas digitales que garantizan la continuidad del aprendizaje para millones de estudiantes, incluso en contextos de crisis y emergencia.