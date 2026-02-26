Operativo Ñandubay: más de 5.300 motos incautadas en cinco semanas de controles vehiculares

En el marco de la segunda reunión de la Junta Nacional de Seguridad Vial, las autoridades presentaron este miércoles los resultados del operativo Ñandubay, una ofensiva de control vehicular que arrojó cifras contundentes entre el 12 de enero y el 15 de febrero de 2026.
Durante este periodo, se inspeccionaron 35.266 vehículos, resultando en la incautación de 5.393 birrodados y 23 automóviles. Además, la Policía detuvo a 80 personas, confiscó cuatro armas y aplicó un total de 11.297 multas.
Impacto en la seguridad pública
El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, destacó que el informe elaborado por el Ministerio del Interior confirma la efectividad de las acciones desplegadas. Por su parte, la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, subrayó el objetivo estratégico del plan: “El objetivo es retirar de circulación los vehículos utilizados por delincuentes. Es un operativo con buen impacto en la ciudadanía”.
La operación, que cuenta con el apoyo de las Jefaturas de Policía, la Guardia Republicana, Policía Caminera y las intendencias, continuará vigente basándose en los datos del Sistema de Seguridad Pública y el monitoreo de cámaras de videovigilancia.
Nuevas medidas: Multas a no residentes
En la misma jornada se instaló el gabinete operativo de la Junta Nacional de Seguridad Vial, un ámbito de alto nivel político para la articulación interinstitucional. Entre sus prioridades inmediatas se encuentran:
Cobro de multas a no residentes: Implementar mecanismos para sancionar infracciones de extranjeros.
Gestión de incautaciones: Definir la distribución y destino de los vehículos retirados de circulación.