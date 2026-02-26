Operativo Ñandubay: más de 5.300 motos incautadas en cinco semanas de controles vehiculares

La operación, que cuenta con el apoyo de las Jefaturas de Policía, la Guardia Republicana, Policía Caminera y las intendencias, continuará vigente basándose en los datos del Sistema de Seguridad Pública y el monitoreo de cámaras de videovigilancia.

Nuevas medidas: Multas a no residentes

En la misma jornada se instaló el gabinete operativo de la Junta Nacional de Seguridad Vial, un ámbito de alto nivel político para la articulación interinstitucional. Entre sus prioridades inmediatas se encuentran: