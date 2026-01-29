Apuñalaron a un joven para robarle una torta de cumpleaños

El joven rapiñado declaró que iba caminando por Constituyente y antes de llegar a Tacuarembó, fue "sorprendido" por la espalda por un hombre que, sin decirle nada, lo apuñaló, le sacó la torta y fugó.

El herido dijo que conoce al rapiñero por verlo en la zona en oportunidades anteriores y afirmó que es una persona violenta.

La víctima fue trasladada desde un centro médico del Cordón -donde recibió los primeros auxilios- hacia el Hospital Maciel. De forma primaria, estimaron que la herida no reviste gravedad.

Varios apuñalados en las últimas horas en esa zona

Debido a que en el lugar donde ocurrió el hecho no hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, la Policía busca los registros de las cámaras de los comercios cercanos.

En las últimas horas otros dos hombres fueron apuñalados en Cordón y Barrio Sur, en circunstancias que se investigan.