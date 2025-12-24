"Una pesadilla": acosó durante varios meses a mujer en Cordón y por fin fue imputado

La Justicia imputó con prisión preventiva al hombre que acosó durante varios meses a una mujer de 36 años en el barrio Cordón. El individuo deberá cumplir 120 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.
La imputación incluye un delito de violencia doméstica, un delito de hurto y reiterados delitos de desacato. El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Luis Pacheco.
Una pesadilla
El abogado de la víctima, Martín Frustaci, destacó la fortaleza de su defendida, quien atravesó una prolongada situación de violencia psicológica que impactó en su vida personal y laboral. Según indicó, la mujer sufrió la pérdida y el cambio de trabajo, además de haber permanecido durante un tiempo bajo custodia policial.
“Me voy muy conforme porque le estamos dando tranquilidad a mi defendida junto a su familia”, señaló el profesional.
Frustaci detalló que el agresor intentó ingresar en reiteradas ocasiones a la vivienda, forzó la reja, profirió insultos y llegó a robarle ropa interior. A esto se suma que el imputado ya contaba con antecedentes por violencia privada y lesiones personales, lo que evidencia —según remarcó— una conducta persistente de transgresión a la libertad y seguridad de las personas.
Los hechos
Los hechos comenzaron el 1.º de abril, en horas de la madrugada, cuando la mujer se encontraba en su domicilio. Según la denuncia, el hombre ingresó por una ventana, iluminó la habitación con una linterna y la acosó verbalmente, diciéndole: “Acá está tu violador”.
Si bien la víctima radicó la denuncia, el hostigamiento continuó. La situación se tornó insostenible y fue definida por la propia mujer como “una pesadilla”. Ante la gravedad del caso, la Justicia dispuso la colocación de una tobillera electrónica al agresor y una orden de prohibición de acercamiento.
No obstante, el hombre incumplió las medidas cautelares y volvió a presentarse en la vivienda de la víctima. Este lunes fue nuevamente detenido por investigadores de la Zona Operacional I.
De acuerdo con fuentes del caso, el imputado cuenta con 10 antecedentes penales, un dato que fue considerado relevante al momento de resolver su prisión preventiva.