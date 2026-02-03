Hacete socio para acceder a este contenido

Armada y vecinos se movilizan

Pescador desaparecido en Cabo Polonio: retoman la búsqueda con operativo por mar y aire

La Armada Nacional y vecinos de Rocha reanudaron este martes la búsqueda del pescador Óscar Calimares, cuyo bote fue hallado volcado frente a Cabo Polonio.

El operativo había sido suspendido en la noche del lunes debido a la falta de luz natural. Con las primeras horas de este martes, los equipos volvieron a la zona para continuar con las tareas, según informó la Armada. En el lugar trabajan efectivos de la Subprefectura del Chuy, embarcaciones neumáticas de la Prefectura de La Paloma y motos de agua provenientes de Punta del Diablo.

Sin rastros

Calimares, nacido y criado en el Cabo Polonio, dedicó toda su vida a la pesca artesanal. El lunes salió al mar en su lancha reforzada, una embarcación de gran peso que fue encontrada volcada tras varias horas de trabajo para poder remolcarla hasta la costa.

Testigos relataron a la Prefectura que vieron al pescador durante varias horas faenando con normalidad. Sin embargo, en determinado momento advirtieron que la lancha se encontraba dada vuelta, sin rastros del hombre.

Las autoridades descartaron que Calimares estuviera atrapado debajo de la embarcación. Al llevarla a tierra firme, constataron además que el chaleco salvavidas no se encontraba en el bote, por lo que presumen que el pescador lo llevaba puesto al momento del incidente.

Desde la Prefectura señalaron que, en caso de haber estado con el chaleco, sumado a su profundo conocimiento de la zona, existe la posibilidad de que aparezca con vida. No obstante, indicaron que el principal interrogante sigue siendo qué provocó el vuelco de la embarcación.

