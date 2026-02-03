La búsqueda de Óscar Calimares, pescador del Cabo Polonio desaparecido desde el lunes, fue retomada este martes con un amplio despliegue por mar y aire, a cargo de la Armada Nacional y con apoyo de vecinos de la costa rochense.
Armada y vecinos se movilizan
Pescador desaparecido en Cabo Polonio: retoman la búsqueda con operativo por mar y aire
La Armada Nacional y vecinos de Rocha reanudaron este martes la búsqueda del pescador Óscar Calimares, cuyo bote fue hallado volcado frente a Cabo Polonio.