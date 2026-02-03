Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad menor | Cerro Norte |

Amenaza

Menor fugado de Inisa dijo querer "matar a un policía", anunció "noticias"

En la publicación se ve al joven fugado del Inisa el 24 de enero con una pistola Glock y un arma automática.

foto inisa
Uno de los menores que se fugaron hace algunas semanas del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es investigado por la Policía luego de que subiera una historia a su perfil de Instagram.

En la publicación, informada en primera instancia por Telemundo 12, se lo ve con una pistola Glock y un arma automática. Además, en la historia añadió un mensaje: “Quiero matar a un policía. En breve hay noticias”.

Lo buscan en Cerro Norte

La Policía está detrás de los pasos de los fugados desde el pasado 24 de enero y, pese a que ha hecho varios allanamientos, no han podido dar con los menores que tienen 17 y 18 años.

El joven que publicó la historia, de 17 años, añadió la ubicación de donde estaría y puso Cerro Norte. Se estima que el delincuente está ahí, dado que solía participar de diferentes actos delictivos encabezados por el clan de Los Suárez, liderado por Luis Alberto Suárez, conocido como Betito.

La fuga

La fuga de tres jóvenes, dos de ellos de 18 y uno de 17 años, del Centro Espacio de Tratamiento Transitorio del Inisa se produjo el pasado 24 de enero cuando funcionarios intentaban evitar la agresión a otro interno. Desde entonces la Policía los busca, y hasta ahora se realizaron varios allanamientos que no arrojaron resultados para lograr su recaptura.

