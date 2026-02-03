Menor fugado de Inisa dijo querer "matar a un policía", anunció "noticias"

Lo buscan en Cerro Norte

La Policía está detrás de los pasos de los fugados desde el pasado 24 de enero y, pese a que ha hecho varios allanamientos, no han podido dar con los menores que tienen 17 y 18 años.

El joven que publicó la historia, de 17 años, añadió la ubicación de donde estaría y puso Cerro Norte. Se estima que el delincuente está ahí, dado que solía participar de diferentes actos delictivos encabezados por el clan de Los Suárez, liderado por Luis Alberto Suárez, conocido como Betito.

La fuga

La fuga de tres jóvenes, dos de ellos de 18 y uno de 17 años, del Centro Espacio de Tratamiento Transitorio del Inisa se produjo el pasado 24 de enero cuando funcionarios intentaban evitar la agresión a otro interno. Desde entonces la Policía los busca, y hasta ahora se realizaron varios allanamientos que no arrojaron resultados para lograr su recaptura.