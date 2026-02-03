Golero suplente de Nacional tiene un increíble récord sin haber jugado ningún clásico

Tras la reciente final de la Supercopa Uruguaya 2026, el arquero suplente del Club Nacional de Football, Ignacio Suárez, ha quedado marcado por una estadística sin precedentes en la historia de los clásicos ante Peñarol: el futbolista ha recibido tres tarjetas rojas en enfrentamientos ante el tradicional rival sin haber disputado un solo minuto de juego.