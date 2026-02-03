Golero suplente de Nacional tiene un increíble récord sin haber jugado ningún clásico

Tras la reciente final de la Supercopa Uruguaya 2026, el arquero suplente del Club Nacional de Football, Ignacio Suárez, ha quedado marcado por una estadística sin precedentes en la historia de los clásicos ante Peñarol: el futbolista ha recibido tres tarjetas rojas en enfrentamientos ante el tradicional rival sin haber disputado un solo minuto de juego.
Cronología de un historial increíble
La expulsión del pasado domingo, ocurrida al finalizar el alargue de la Supercopa 2026 antes de la tanda de penales, se suma a un historial de rojas vinculadas a incidentes y riñas con jugadores aurinegros:
Clausura 2023 (Gran Parque Central): Su primera expulsión se registró el 11 de noviembre, a los 36 minutos del encuentro que finalizó en empate 2-2.
Amistoso 2025 (Estadio Centenario): En el marco de la Serie Río de la Plata, donde Nacional venció 3-1, Suárez vio la roja a los 90+6', nuevamente desde el banco de relevos.
Supercopa 2026 (Estadio Centenario): Su tercera tarjeta roja se produjo este domingo, tras la igualdad 0-0 en los 120 minutos, previo a la consagración de Peñarol por penales.
Estadística histórica negativa
Clásicos jugados: 0
Minutos en cancha: 0
Expulsiones: 3 (todas por riñas o incidentes desde fuera del terreno de juego).