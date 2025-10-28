Asesinan a un hombre de 29 años a plena luz del día en Maldonado

Uno de los proyectiles impactó en el pecho del joven, que murió en el sitio antes de poder recibir asistencia médica. Su compañera resultó ilesa. De acuerdo con la información oficial, momentos antes del ataque la víctima se había adelantado unos metros para distanciarse de la mujer, lo que dejó un breve lapso de separación entre ambos al momento del crimen.