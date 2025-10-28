Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

Impactante

Asesinan a un hombre de 29 años a plena luz del día en Maldonado

El ataque ocurrió en Los Eucaliptus, al norte de Maldonado. La víctima tenía antecedentes penales y fue alcanzada por un disparo en el pecho.

Asesinato en Maldonado.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos en la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, en el norte de la ciudad de Maldonado. Según fuentes policiales, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue atacada por un individuo que le disparó y huyó corriendo del lugar.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho del joven, que murió en el sitio antes de poder recibir asistencia médica. Su compañera resultó ilesa. De acuerdo con la información oficial, momentos antes del ataque la víctima se había adelantado unos metros para distanciarse de la mujer, lo que dejó un breve lapso de separación entre ambos al momento del crimen.

El agresor escapó y permanece prófugo. La Policía desplegó un operativo en la zona, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

Fuentes de la investigación confirmaron que el fallecido tenía antecedentes por hurto, rapiña y receptación. Policía Científica trabajó en el lugar para levantar rastros y peritar los casquillos de bala hallados en la escena.

El comando de la Jefatura de Maldonado y la Fiscalía de turno asumieron la investigación del homicidio, mientras se procura establecer el móvil del ataque y la identidad del autor.

