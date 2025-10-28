Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos en la mañana de este martes en el asentamiento Los Eucaliptus, en el norte de la ciudad de Maldonado. Según fuentes policiales, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue atacada por un individuo que le disparó y huyó corriendo del lugar.
Asesinan a un hombre de 29 años a plena luz del día en Maldonado
El ataque ocurrió en Los Eucaliptus, al norte de Maldonado. La víctima tenía antecedentes penales y fue alcanzada por un disparo en el pecho.