Este viernes vuelven a parar las escuelas tras la multiple agresión a maestras y alumnos

Por otra parte, la subdirectora de Primaria, Selva Pérez, dijo que este viernes se suspenden las clases en la escuela 123 de José Belloni, Flor de Maroñas, donde también funciona la escuela 55, por la agresión ocurrida el pasado miércoles a madres, niños y docentes tras la irrupción de un numeroso grupo de personas que buscaban a una niña por problemas anteriores con una compañera de su clase.

“Los niños de estas dos escuelas mañana no van a asistir”, dijo Pérez, en referencia a este viernes 7 de noviembre.

“Tenemos que hacer un alto”, agregó, y anunció una jornada de “reflexión” entre “los colectivos docentes”. A esa instancia de reflexión se sumarán técnicos del programa Escuelas Disfrutables, que asiste a los centros educativos cuando hay algún tipo de episodio de violencia o hechos traumáticos como la muerte de algún alumno.

“Es una situación de mucho desconcierto e incertidumbre”, dijo la subdirectora de Primaria, y calificó la situación del miércoles, y otras anteriores, como “una embestida contra niños y adultos”.

Medidas de seguridad

Consultada sobre medidas de seguridad para evitar que vuelva a ingresar a la escuela por la fuerza un grupo tan numeroso de personas como ocurrió el miércoles, Pérez dijo que está en contacto con el Ministerio del Interior para tener “mayor presencia policial” afuera de la escuela, de forma que “se garantice la llegada y salida” de niños, familias y docentes.

“Tiene que haber un refuerzo en esa situación”, reclamó, aunque dijo que sería “una medida coyuntural y no estructural”.