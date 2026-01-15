Conozca la calidad del agua de las playas habilitadas en la costa de Uruguay.

La gran sorpresa de este verano la dio la Playa Sur de Cabo Polonio en Rocha. En una medición reciente alcanzó los 1.400 UFC/100ml, una cifra que técnicamente debería inhabilitarla para el baño según las normas de recreación de contacto directo. Sin embargo, debido a un vacío jurídico (se aplican normas más permisivas de "conservación de fauna"), la playa sigue abierta. Las autoridades aún no explican a qué se debe este pico, considerando que semanas atrás los niveles eran mínimos.

El segundo punto con mayor registro es el balneario Solís, en Maldonado, con 710 UFC/100ml. En este caso, la explicación es geográfica: la playa recibe toda la descarga de la cuenca del Arroyo Solís Grande, arrastrando residuos de "aguas arriba".

El panorama por departamento

Rocha: Es el departamento de los contrastes. Aunque tiene el punto más contaminado (el Polonio), también ofrece las aguas más puras del país. Playas como La Pedrera, Costa Azul, La Coronilla y Aguas Dulces presentan niveles bajísimos, casi insignificantes (menos de 20 UFC). La Bahía de La Paloma está en un punto intermedio, con registros moderados.

Maldonado: En general, la situación es muy buena y ninguna playa corre riesgo de inhabilitación. Por detrás de Solís, las zonas con más coliformes son La Rinconada en Piriápolis, El Emir en Punta del Este y Sauce de Portezuelo. En la vereda opuesta, las paradas 2 y 16 de la Mansa, José Ignacio y La Barra brillan por su limpieza.

Canelones: Sus datos se miden de forma distinta (promedios de cinco muestras), lo que dificulta la comparación directa, pero los resultados son muy positivos. Costa Azul y La Floresta encabezan su ranking de contaminación, pero aun así están muchísimo mejor que cualquier playa de Montevideo. Balnearios como Atlántida, Salinas, Solymar y Parque del Plata se mantienen en niveles óptimos.

Una advertencia sobre los controles

Un dato no menor que revela el informe es que todavía no se mide de forma obligatoria el enterococo, que es el indicador más preciso de contaminación fecal según los académicos. Por ahora, las intendencias de Canelones, Maldonado y Rocha siguen basándose principalmente en los coliformes, una técnica más antigua pero que sigue siendo el estándar legal vigente.