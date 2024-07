Asociación de Residenciales reclama renuncia de autoridades tras incendio en Treinta y Tres

“Si seguimos con los mismos funcionarios de siempre haciendo siempre lo mismo, difícilmente obtendremos resultados diferentes”, indica la asociación.

Para la ministra de Salud Pública, Karina Rando, los hechos de Treinta y Tres constituyen "una tragedia". "Aparentemente fue un accidente en el cual está trabajando el Ministerio del Interior, haciendo las averiguaciones correspondientes, y pasó a órbita de Fiscalía", señaló.

El residencial estaba “en vías de habilitación”, indicó Rando en una rueda de prensa que brindó junto al ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra.

Sobre el personal necesario para cumplir funciones en esos centros, Sciarra dijo que “se necesita una persona cada diez si no son autoválidos y una persona cada 20 si son autoválidos".

"Es un residencial de prestigio y reconocimiento a nivel local", afirmó Sciarra.

"Cuando hicimos la inspección se identificaron pequeños defectos, que tienen que ver con cuestiones de forma, de no cumplimiento del decreto, pero que no hacen a la seguridad de las personas ni a la precariedad", aseguró. No obstante dijo desconocer “si tenía habilitación de Bomberos”.

En la madrugada de este domingo 10 personas murieron a causa de un incendio en un residencial para personas mayores en Treinta y Tres. Las víctimas fueron dos hombres y ocho mujeres, residentes del lugar, ubicado en el centro de la ciudad.