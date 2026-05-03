Familia entregó un mono peligroso que tenía como mascota en Canelones

Cuarentena y prevención de agresiones

Juan Echavarría, responsable del refugio, explicó cómo será el proceso de adaptación del nuevo ejemplar: "Nosotros ya tenemos tres más de su misma especie. Igualmente, la idea es que no convivan juntos porque pueden ser agresivos entre ellos. Por eso, tenemos encierros de aproximadamente 400 metros cuadrados. En este momento se encuentra en una jaula un poco más chica porque está dentro de una cuarentena".

El período de cuarentena es un protocolo estándar para verificar el estado de salud del animal antes de definir su alojamiento definitivo.

"Pueden ser agresivos y peligrosos"

La prosecretaria general del Gobierno de Canelones, Sandra Saffores, advirtió sobre los riesgos de tener primates como mascotas, "Son animales que aparentemente son muy dóciles pero pueden ser agresivos y peligrosos". El mono Hamadryas (Papio hamadryas) es una especie de babuino originaria del Cuerno de África y la península arábiga. No es un animal doméstico ni apto para la vida en cautiverio doméstico, y puede desarrollar comportamientos agresivos al alcanzar la madurez.