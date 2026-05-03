La dueña de un residencial para adultos mayores en la localidad de Fray Marcos fue condenada a 24 meses de prisión, de los cuales 11 serán de cumplimiento efectivo y el resto en régimen de libertad vigilada, por reiterados delitos de violencia con lesiones graves, desacato, omisión de asistencia, abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y abandono.
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Violencia a adultos mayores: Condenan a 11 meses de cárcel a dueña de residencial en Fray Marcos
Una residente de 69 años logró escapar y denunciar situación de "esclavitud". Había 29 adultos mayores viviendo en el lugar, que funcionaba hace tres años.