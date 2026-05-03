Violencia a adultos mayores: Condenan a 11 meses de cárcel a dueña de residencial en Fray Marcos

Escape y denuncia

El caso se conoció luego de que una residente de 69 años lograra escapar del lugar y, con la colaboración de un vecino, realizara la denuncia ante la Policía. La mujer relató a las autoridades que vivía en situación de esclavitud y que recibía malos tratos en el residencial. A partir de esa denuncia, la Seccional 2ª de la localidad comenzó con las averiguaciones y comprobó diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.