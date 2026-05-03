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Sociedad

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Violencia a adultos mayores: Condenan a 11 meses de cárcel a dueña de residencial en Fray Marcos

Una residente de 69 años logró escapar y denunciar situación de "esclavitud". Había 29 adultos mayores viviendo en el lugar, que funcionaba hace tres años.

Una residente de 69 años logró escapar y denunciar situación de esclavitud. Había 29 adultos mayores viviendo en el lugar, que funcionaba hace tres años.

Una residente de 69 años logró escapar y denunciar situación de "esclavitud". Había 29 adultos mayores viviendo en el lugar, que funcionaba hace tres años.

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La dueña de un residencial para adultos mayores en la localidad de Fray Marcos fue condenada a 24 meses de prisión, de los cuales 11 serán de cumplimiento efectivo y el resto en régimen de libertad vigilada, por reiterados delitos de violencia con lesiones graves, desacato, omisión de asistencia, abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y abandono.

Escape y denuncia

El caso se conoció luego de que una residente de 69 años lograra escapar del lugar y, con la colaboración de un vecino, realizara la denuncia ante la Policía. La mujer relató a las autoridades que vivía en situación de esclavitud y que recibía malos tratos en el residencial. A partir de esa denuncia, la Seccional 2ª de la localidad comenzó con las averiguaciones y comprobó diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.

29 adultos mayores reubicados

El residencial funcionaba desde hacía tres años y albergaba a 29 personas mayores, entre hombres y mujeres. La Justicia determinó el cierre inmediato del lugar y todos los residentes fueron reubicados en otros centros.

En un acuerdo abreviado, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de los delitos mencionados. La pena impuesta es de 24 meses de prisión: once de cumplimiento efectivo y el resto bajo libertad vigilada.

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