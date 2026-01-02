Ataque en La Paloma: un joven mordió y cercenó parte de la oreja a su expareja

Un joven de 23 años fue detenido en el departamento de Rocha tras protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su expareja, una joven de 22 años, a quien atacó brutalmente en su vivienda del barrio Parque, en La Paloma.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el agresor llegó al domicilio de la víctima y la sorprendió. De acuerdo con la información policial, durante el ataque el hombre mordió a la joven y le cercenó parte de una oreja, en un episodio de extrema violencia.
De terror
A pesar de la agresión, la víctima logró escapar del atacante y refugiarse en el baño de la vivienda, donde pudo trancar la puerta y llamar al 911 para solicitar auxilio. Minutos después, personal policial acudió al lugar, pero el agresor ya había huido.
Tras desplegarse un operativo de búsqueda, el joven fue localizado y detenido. El caso es investigado por la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género con sede en Rocha, que continúa recabando información para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial correspondiente.
El episodio vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia ejercida contra mujeres y la necesidad de una respuesta institucional rápida ante este tipo de denuncias.