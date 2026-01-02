Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad La Paloma | terror |

Violencia extrema

Ataque en La Paloma: un joven mordió y cercenó parte de la oreja a su expareja

El agresor, de 23 años, fue detenido tras un violento ataque a su expareja en La Paloma, Rocha. La joven logró escapar y pedir ayuda al 911.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Un joven de 23 años fue detenido en el departamento de Rocha tras protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su expareja, una joven de 22 años, a quien atacó brutalmente en su vivienda del barrio Parque, en La Paloma.

El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el agresor llegó al domicilio de la víctima y la sorprendió. De acuerdo con la información policial, durante el ataque el hombre mordió a la joven y le cercenó parte de una oreja, en un episodio de extrema violencia.

De terror

A pesar de la agresión, la víctima logró escapar del atacante y refugiarse en el baño de la vivienda, donde pudo trancar la puerta y llamar al 911 para solicitar auxilio. Minutos después, personal policial acudió al lugar, pero el agresor ya había huido.

Tras desplegarse un operativo de búsqueda, el joven fue localizado y detenido. El caso es investigado por la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género con sede en Rocha, que continúa recabando información para determinar responsabilidades y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

El episodio vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia ejercida contra mujeres y la necesidad de una respuesta institucional rápida ante este tipo de denuncias.

