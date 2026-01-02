"Al límite": UTE explicó cuál fue el efecto del calor extremo en la demanda eléctrica nacional

UTE señaló que desde el primer momento todas las brigadas técnicas disponibles fueron desplegadas y trabajan de forma ininterrumpida para atender las incidencias. Las tareas incluyen la localización de fallas, el alivio de cargas, reparaciones de emergencia y maniobras para restablecer el suministro de manera progresiva y segura.

La empresa destacó que se trata de una situación excepcional, producto de un evento climático extremo, y agradeció la comprensión de la población. Mientras continúan las labores técnicas, UTE mantiene el monitoreo permanente del sistema ante la persistencia de altas temperaturas y la posibilidad de nuevos picos de consumo.