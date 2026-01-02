Las temperaturas excepcionalmente altas registradas en el país generaron un escenario de fuerte estrés sobre el sistema eléctrico nacional, informó UTE. El uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración durante este calor extremo, disparó la demanda de energía en torno al 40%, un salto inusual incluso para los picos típicos del verano.
Comprensión de la población
"Al límite": UTE explicó cuál fue el efecto del calor extremo en la demanda eléctrica nacional
UTE informó que el calor elevó el consumo y forzó a la red a operar por encima de lo habitual, esto provocó fallas y un despliegue técnico de emergencia.