Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad calor | Sobrecarga |

Comprensión de la población

"Al límite": UTE explicó cuál fue el efecto del calor extremo en la demanda eléctrica nacional

UTE informó que el calor elevó el consumo y forzó a la red a operar por encima de lo habitual, esto provocó fallas y un despliegue técnico de emergencia.

UTE explicó cuál fue el efecto del calor extremo.

UTE explicó cuál fue el efecto del calor extremo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las temperaturas excepcionalmente altas registradas en el país generaron un escenario de fuerte estrés sobre el sistema eléctrico nacional, informó UTE. El uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración durante este calor extremo, disparó la demanda de energía en torno al 40%, un salto inusual incluso para los picos típicos del verano.

De acuerdo con la información oficial de UTE, este incremento se concentró con mayor fuerza en zonas residenciales y balnearias, donde la ocupación estacional eleva de forma significativa el consumo simultáneo. La coincidencia de altas temperaturas, horarios de mayor uso y redes diseñadas para cargas promedio provocó que parte de la infraestructura operara hasta un 200% por encima de sus condiciones habituales.

Sobrecarga

Cuando la red eléctrica funciona bajo este nivel de exigencia, aumentan los riesgos de sobrecarga en transformadores, líneas y subestaciones. Estos equipos cuentan con sistemas de protección que actúan para evitar daños mayores, lo que puede traducirse en cortes o afectaciones del servicio como medida preventiva frente a un colapso más amplio.

UTE señaló que desde el primer momento todas las brigadas técnicas disponibles fueron desplegadas y trabajan de forma ininterrumpida para atender las incidencias. Las tareas incluyen la localización de fallas, el alivio de cargas, reparaciones de emergencia y maniobras para restablecer el suministro de manera progresiva y segura.

La empresa destacó que se trata de una situación excepcional, producto de un evento climático extremo, y agradeció la comprensión de la población. Mientras continúan las labores técnicas, UTE mantiene el monitoreo permanente del sistema ante la persistencia de altas temperaturas y la posibilidad de nuevos picos de consumo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/utecomunicacion/status/2006806904882774270?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar