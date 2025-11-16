Atlántida será sede del Hospital de la Costa, proyecto estratégico para fortalecer la salud en la Costa de Oro

*Construcción de infraestructura sanitaria clave.

*Fortalecimiento del primer nivel de atención.

*Complementación entre prestadores públicos y privados.

*Mejora de los tiempos de respuesta en urgencias y traslados.

*Mayor disponibilidad de servicios de salud mental y pediatría en territorio.

En ese marco, se prevén refacciones y mejoras en el centro de salud de Ciudad de la Costa —el conocido “hospitalito”— y en las policlínicas de Atlántida, San Luis, Parque del Plata (norte y sur), Pinar norte, Salinas norte, Rambla y Don Arturo.

Danza subrayó que el proyecto forma parte del eje “Uruguay cuida”, una de las prioridades definidas por el presidente Yamandú Orsi, y puso énfasis en la importancia de acercar el Estado a las comunidades locales.

Planificación desde el territorio

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respaldó esta visión territorial y destacó la necesidad de desarrollar políticas “con sentido país”. Recordó que la reciente aprobación del fideicomiso de la Intendencia de Canelones, que financiará obras de saneamiento en Atlántida, permitirá avanzar de manera coordinada en infraestructura sanitaria y urbana.

Lustemberg remarcó que el MSP trabaja para fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, integrando esfuerzos públicos y privados pero manteniendo como eje la atención centrada en las personas.

Un hospital moderno para la Costa de Oro

El nuevo Hospital de la Costa estará ubicado en Atlántida, lo que garantizará su accesibilidad para toda la región. La obra comenzará en 2026, requerirá alrededor de 40 millones de dólares y se prevé su inauguración entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El centro contará con:

*Una emergencia fortalecida.

*60 camas de internación (pediatría, salud mental y adultos).

*Hospital de día.

*Atención domiciliaria y cuidados paliativos.

*Más de 30 especialidades con consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

*Farmacia y servicios con horario ampliado.

*Tomógrafo.

*Áreas de rehabilitación y fisioterapia.

Este hospital no sustituirá al centro auxiliar existente, sino que lo complementará como puerta de entrada al sistema y soporte comunitario.

En paralelo, Lustemberg anunció que el servicio SAME 105 trabajará de manera coordinada con el Hospital de Clínicas para actuar en siniestros de tránsito en la zona, reforzando la respuesta ante emergencias.

Obras de saneamiento que acompañan el desarrollo

La construcción del hospital estará acompañada de una transformación significativa en infraestructura urbana. La Intendencia de Canelones y OSE ampliarán la red de saneamiento de Atlántida mediante un fideicomiso de cerca de 100 millones de dólares, que permitirá cubrir a unos 22.500 habitantes y alcanzará también al futuro hospital.

El proyecto, que abarca 80 manzanas del casco histórico y el centro del balneario, incluye una inversión específica de 50 millones de dólares para obras de tratamiento y redes.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo que se trata de una mejora estructural en la calidad de vida de la zona y adelantó que esta modalidad de trabajo coordinado con gobiernos departamentales será replicada en otros puntos del país. También destacó que esta obra es parte de una estrategia más amplia para atender una deuda histórica en materia de agua potable y redes en toda la Costa de Oro.

Con la construcción del Hospital de la Costa y las obras complementarias de saneamiento, Atlántida y su entorno darán un salto cualitativo en servicios esenciales. La iniciativa se posiciona como uno de los proyectos sanitarios más relevantes del quinquenio, consolidando una red de atención más cercana, moderna y articulada, en una región que continúa expandiéndose y que demanda respuestas acordes a su desarrollo.