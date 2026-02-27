Baja el precio de los combustibles a partir de la medianoche del sábado

Mientras tanto, el el precio del supergás se mantiene sin cambios, tal como acontece desde setiembre del año pasado.

Nuevos precios

Los nuevos precios son los siguientes:

Nafta Súper 95: $76,88 (precio anterior: $77,79, baja $0,91).

Nafta Premium 97: $79,40 (precio anterior: $80,30, baja $0,90).

Gasoil 50-S: $47,32 (precio anterior: $48,90, baja $1,58).

Gasoil 10-S: $54,32 (precio anterior: $55,90, baja $1,58).

Supergás: $88,46 (el precio se mantiene incambiado desde el 1 de setiembre de 2025).

Proyecciones a la baja

Las proyecciones que mostraban los precios internacionales de referencia indicaban una baja tanto para la nafta como para el gasoil.

El decreto de las nuevas tarifas fue firmado por el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Se trata de la segunda baja consecutiva del precio de los combustibles. En diciembre pasado el Ejecutivo fijo el precio a la baja, aunque no de la magnitud de esta ocasión.