Baja el precio de los combustibles a partir de la medianoche del sábado

A partir de la medianoche del sábado bajan los combustibles. Así lo anunció este viernes el Poder Ejecutivo basado en los informes realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Los nuevos precios se mantendrán durante marzo y abril, cuando se haga una nueva corrección.
La Nafta Súper 95 tuvo una baja de casi un peso -$ 0,91- por litro, por lo que su precio se ubicará de $ 76,88, mientras que la Premium 97 tuvo una reducción de $ 0,90, lo que hace que su nuevo costo sea $ 79,40.
Respecto al gasoil, la baja fue de casi dos pesos -$ 1,58- por litro, lo que fija al 50-S en $ 47,32 y al 10-S en $ 54,32.
Mientras tanto, el el precio del supergás se mantiene sin cambios, tal como acontece desde setiembre del año pasado.
Nuevos precios
Los nuevos precios son los siguientes:
Nafta Súper 95: $76,88 (precio anterior: $77,79, baja $0,91).
Nafta Premium 97: $79,40 (precio anterior: $80,30, baja $0,90).
Gasoil 50-S: $47,32 (precio anterior: $48,90, baja $1,58).
Gasoil 10-S: $54,32 (precio anterior: $55,90, baja $1,58).
Supergás: $88,46 (el precio se mantiene incambiado desde el 1 de setiembre de 2025).
Proyecciones a la baja
Las proyecciones que mostraban los precios internacionales de referencia indicaban una baja tanto para la nafta como para el gasoil.
El decreto de las nuevas tarifas fue firmado por el presidente Yamandú Orsi; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Se trata de la segunda baja consecutiva del precio de los combustibles. En diciembre pasado el Ejecutivo fijo el precio a la baja, aunque no de la magnitud de esta ocasión.