Bascou tras anularse condena: "No creo en la justicia" y "me están estafando"

“Me están estafando, jurídicamente a mí me están estafando. Es una estafa jurídica”, declaró el exjerarca sorianense a Telenoche 4.

En esta línea, Bascou insistió en que él no cree en la Justicia uruguaya. “Te lo digo con todas las palabras. No creo en la Justicia. Yo no creo. Agustín Bascou no cree en la Justicia. Clarito te lo digo. Porque ya… Estoy podrido, hermano, ¿me entendés?”, sentenció.

Sobre el proceso judicial que está por venir, el exintendente dijo tener “la conciencia tranquila”. “Que vayan para adelante, nomás”, concluyó.

El caso

Bascou fue condenado en junio, tras más de siete años de acciones judiciales, a un año de libertad a prueba por el delito de conjunción de interés público y privado.

La causa se había iniciado en el año 2017, después de que ediles del Frente Amplio lo denunciaran por haber comprado nafta con el dinero de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de la que es socio. Las compras “aumentaron notoriamente” en 2016.

La condena que dispuso la jueza Menchaca también inhabilitaba a Bascou a ocupar cargos de cualquier naturaleza en organismos y empresas públicas durante el plazo de cuatro años, así como también que el condenado pague una multa de 100 UR —$ 181.634—. El fallo era apelable.

Bascou asumió como titular en la comuna sorianense en julio de 2015, antes había sido intendente interino. En ese momento, ya era socio de la firma Radial Mercedes, que posee dos estaciones de Ancap en Mercedes y otra en Dolores.

Ante el nuevo giro en la causa, la defensa de Bascou apelará a la instancia de Casación para obtener el sobreseimiento.

Pablo Vera, abogado del exintendente, entiende que esta situación encierra una paradoja. Si bien favorece a su defendido porque anula la condena, en realidad abre nuevas instancias judiciales.