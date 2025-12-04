La educación y el control de la diabetes muestran brechas críticas

Aunque nueve de cada diez personas saben que deberían realizarse un control oftalmológico anual, casi la mitad no lo hizo en los últimos doce meses. Las inequidades territoriales acentúan el problema: en el interior del país, un tercio de los usuarios del sector público cree que no puede acceder a estos estudios o desconoce sus derechos de cobertura.

La situación es similar en el cuidado del pie diabético, un componente clave para evitar infecciones y amputaciones. Solo tres de cada diez personas recibieron una evaluación clínica en el último año y la mitad nunca tuvo un examen de este tipo. La falta de autocontrol diario eleva aún más el riesgo de lesiones graves.

El desafío para Uruguay

ADU señala que la percepción de buen autocuidado no coincide con las prácticas reales. Esta brecha, combinada con dificultades de acceso y falta de educación continua, incrementa la vulnerabilidad de miles de personas. El informe concluye que Uruguay requiere estrategias de prevención más sólidas, mayor presencia de servicios especializados en el interior y campañas sostenidas de comunicación científica que permitan reducir complicaciones evitables.