Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad información | encuesta | Uruguay-

Uruguay frente a un desafío sanitario

La educación y el control de la diabetes muestran brechas críticas

Si bien la diabetes es ampliamente conocida en términos generales, un estudio revela un déficit profundo en información específica.

Diabetes en Uruguay

Diabetes en Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Una nueva encuesta divulgada por la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) expone un panorama inquietante sobre el nivel de conocimiento, las prácticas de autocuidado y el acceso a controles esenciales entre las personas con diabetes en el país.

Desde un enfoque científico, los datos confirman un problema estructural: la mayoría de las complicaciones severas asociadas a esta enfermedad —como la retinopatía, el edema macular o las lesiones en los pies— son prevenibles con educación adecuada y un seguimiento clínico regular, pero estos elementos no están garantizados para toda la población.

Déficit en información

Si bien la diabetes es ampliamente conocida en términos generales, la encuesta revela un déficit profundo en información específica. Solo cuatro de cada diez personas alcanzan un nivel de conocimiento adecuado para manejarla de forma segura. Además, una de cada cinco no puede mencionar espontáneamente ninguna complicación asociada. La falta de información es especialmente crítica en salud visual: más de la mitad nunca escuchó hablar de retinopatía diabética y tres de cada cuatro desconocen qué es el edema macular, dos afecciones que pueden derivar en pérdida severa de visión si no se detectan a tiempo.

Aunque nueve de cada diez personas saben que deberían realizarse un control oftalmológico anual, casi la mitad no lo hizo en los últimos doce meses. Las inequidades territoriales acentúan el problema: en el interior del país, un tercio de los usuarios del sector público cree que no puede acceder a estos estudios o desconoce sus derechos de cobertura.

La situación es similar en el cuidado del pie diabético, un componente clave para evitar infecciones y amputaciones. Solo tres de cada diez personas recibieron una evaluación clínica en el último año y la mitad nunca tuvo un examen de este tipo. La falta de autocontrol diario eleva aún más el riesgo de lesiones graves.

El desafío para Uruguay

ADU señala que la percepción de buen autocuidado no coincide con las prácticas reales. Esta brecha, combinada con dificultades de acceso y falta de educación continua, incrementa la vulnerabilidad de miles de personas. El informe concluye que Uruguay requiere estrategias de prevención más sólidas, mayor presencia de servicios especializados en el interior y campañas sostenidas de comunicación científica que permitan reducir complicaciones evitables.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar