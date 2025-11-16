El intendente de Maldonado, Miguel Abella, confirmó que Punta del Este implementará estacionamiento tarifado a partir del verano de 2027, dejando fuera de la medida al casco viejo del balneario. El anuncio fue realizado ayer durante una entrevista en el programa “Así nos va” de Radio Carve.
Estaba al caer
Punta del Este aplicará estacionamiento tarifado a partir del verano de 2027
El tarifado en Punta del Este regirá únicamente durante los meses de verano, mientras que en Maldonado estará vigente durante todo el año.