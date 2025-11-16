Punta del Este aplicará estacionamiento tarifado a partir del verano de 2027

Si bien la Intendencia considera difícil concretar la puesta en marcha para la temporada actual, la medida será socializada con vecinos y operadores turísticos en los próximos meses. “No creo que lleguemos para este verano, pero hay que ponerlo sobre la mesa y conversar para que sepan que el verano que viene va a estar vigente”, agregó Abella.

Durante la entrevista, el intendente destacó también el crecimiento demográfico del departamento. Señaló que Maldonado pasó de 70 a 124 barrios en los últimos diez años y remarcó que la prioridad de la administración es llegar a todas las localidades con obras de iluminación, calles, cordones y veredas.