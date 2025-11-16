Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Punta del Este | Maldonado | verano

Estaba al caer

Punta del Este aplicará estacionamiento tarifado a partir del verano de 2027

El tarifado en Punta del Este regirá únicamente durante los meses de verano, mientras que en Maldonado estará vigente durante todo el año.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, confirmó que Punta del Este implementará estacionamiento tarifado a partir del verano de 2027, dejando fuera de la medida al casco viejo del balneario. El anuncio fue realizado ayer durante una entrevista en el programa “Así nos va” de Radio Carve.

Abella sostuvo que el sistema también se aplicará en el Centro de Maldonado y que la Intendencia ya está trabajando en los procesos administrativos necesarios para su puesta en marcha. “El estacionamiento tarifado es algo que se viene. No sé si llegaremos a aplicarlo para este verano porque como cualquier organismo público tenemos que pasar por un proceso y tenemos que pasar por ese proceso”, señaló.

En Maldonado todo el año

Según explicó, el tarifado en Punta del Este regirá únicamente durante los meses de verano, mientras que en Maldonado estará vigente durante todo el año. “En la península todo (será tarifado), dejando el casco viejo”, afirmó. El jefe departamental aclaró que se analizarán especialmente las situaciones de los edificios más antiguos que no cuentan con cocheras.

Si bien la Intendencia considera difícil concretar la puesta en marcha para la temporada actual, la medida será socializada con vecinos y operadores turísticos en los próximos meses. “No creo que lleguemos para este verano, pero hay que ponerlo sobre la mesa y conversar para que sepan que el verano que viene va a estar vigente”, agregó Abella.

Durante la entrevista, el intendente destacó también el crecimiento demográfico del departamento. Señaló que Maldonado pasó de 70 a 124 barrios en los últimos diez años y remarcó que la prioridad de la administración es llegar a todas las localidades con obras de iluminación, calles, cordones y veredas.

