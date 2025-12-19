BPS explicó cómo y cuándo se pagará el aumento retroactivo de julio a domésticas

El Banco de Previsión Social (BPS) aclaró cómo se liquidará la retroactividad del aumento salarial para las trabajadoras domésticas, vigente desde el 1º de julio de 2025, según lo acordado en el Convenio Colectivo y el último Consejo de Salarios, celebrado el pasado 5 de diciembre.
Aumento salarial para trabajadoras domésticas
Con el nuevo laudo, el salario mínimo para una jornada de 44 horas semanales se fijó en $30.232, mientras que el valor mínimo por hora pasó a $159,05. Los incrementos se aplican por franjas salariales, calculadas sobre la remuneración vigente a junio de 2025, con aumentos que van del 1,13% al 2,83%, según el nivel de ingresos. Para las trabajadoras jornaleras rige el mismo valor hora, con ajustes proporcionales en cada franja.
En relación con el pago retroactivo, el BPS informó que ajustará las remuneraciones y calculará las obligaciones correspondientes a los meses de julio a noviembre, que se cobrarán de forma escalonada. En el mes de cargo diciembre 2025 (a abonar en enero) se incluirán las diferencias de julio y agosto; en enero 2026 (a pagar en febrero), las de setiembre y octubre; y en febrero 2026 (a pagar en marzo), la retroactividad de noviembre, junto con el ajuste del aguinaldo y el presentismo de diciembre de 2025.
Para consultas, el organismo recordó que están disponibles las líneas 0800-2001, opción 1 para asistencia general y opción 2 para consultas específicas.