Respuesta: canciller venezolano afirmó que Orsi "carece de autoridad para hablar de Venezuela"

Cargó contra el mandatario por omitir "deliberadamente" que Maduro, presidente constitucional de Venezuela, "ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado", de la que el dignatario uruguayo goza, que Caracas reivindica y está dispuesta a defender.

"Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos", remató Gil.

Agresión a Venezuela

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó el pasado sábado una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió de que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".