Respuesta: canciller venezolano afirmó que Orsi "carece de autoridad para hablar de Venezuela"

El Gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, quien esta jornada aseguró que el secuestro del presidente Nicolás Maduro podía asumirse como una noticia positiva, desde un cierto punto de vista, según consigna la agencia RT.
Durante una rueda de prensa y ante la pregunta sobre si "es una buena noticia que Maduro ya no esté gobernando Venezuela", Orsi había dicho que "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí".
"El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie", replicó en su canal de Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.
Cargó contra el mandatario por omitir "deliberadamente" que Maduro, presidente constitucional de Venezuela, "ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado", de la que el dignatario uruguayo goza, que Caracas reivindica y está dispuesta a defender.
"Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos", remató Gil.
Agresión a Venezuela
Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, EE.UU. lanzó el pasado sábado una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió de que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".