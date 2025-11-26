Cammarota se sinceró sobre el cierre de M24 y conmovió a todos

El comunicador Gonzalo Cammarota se sinceró durante su participación en el programa Al Weso y expuso, con tono de catarsis, cómo vivieron él y sus compañeros el cierre de M24. En su testimonio repasó el impacto laboral y emocional de la decisión.
“A mí no me debe nada nadie”, dijo, al descartar de plano cualquier deuda con el Movimiento de Participación Popular (MPP) o con dirigentes del Frente Amplio. Sin embargo, fue más allá al señalar que “muchos deberían tener una deuda”, no económica sino ética: “Alzar la voz contra algo que no está bien”.
Cammarota remarcó que la emisora fue un espacio plural donde pasaron “un montón de personas” y se escucharon posiciones diversas. Para él, eso hoy contrasta con un silencio que le duele: “En una idea de no levantar humo o de no hacerle el juego a la derecha, nosotros quedamos muy solos”.
Se cometió una injusticia
También se ocupó de despejar lecturas sobre su situación personal. “No estoy mendigando nada”, afirmó, aclarando que tiene trabajo y estabilidad. El foco, insistió, está en sus compañeros: “Hay un montón que no están bien. Con muchos se cometió una injusticia”. Y fue categórico al describir el final del proyecto: “El manejo de la situación no fue para nada humano. Todos esperábamos otra cosa”.
La histórica emisora anunció que todo su personal será despedido como parte del proceso de venta. Los nuevos dueños asumirán el 1.º de enero y exigieron recibir la radio “sin compromisos laborales vigentes”, por lo que la desvinculación total será el 31 de diciembre.
El cambio de manos implica, además, un viraje editorial. M24, vinculada durante años al MPP, pasará a control de un grupo argentino encabezado por Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum, propietarios del portal El Observador y cercanos al presidente argentino Javier Milei. Según explicó el director de Observacom, Gustavo Gómez, el traspaso supone que un sector ideológico muy distinto tomará un espacio clave del dial uruguayo.