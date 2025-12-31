Campus Universitario de UdelaR: Intendencia de Paysandú formalizó entrega del predio

La obra del campus representa una inversión global estimada entre 25 y 26 millones de dólares, financiada mediante aportes de la UdelaR, participación departamental y un componente a través de un préstamo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El plan prevé un desarrollo por etapas, con edificios destinados a enseñanza, investigación y extensión, y con una fuerte articulación con servicios de salud y otros nodos urbanos del entorno.

Cesión del predio a UdelaR

La cesión del predio es el resultado de un recorrido político, técnico y financiero que tuvo hitos decisivos en los últimos años. Uno de los momentos centrales se dio el 18 de agosto de 2023, cuando la Junta Departamental aprobó, en sesión extraordinaria, la anuencia para que la Intendencia suscribiera un préstamo puente con la CAF, destinado a avanzar en la obra del campus.

La votación alcanzó la mayoría especial requerida, con 21 votos en 21 ediles presentes, incluyendo apoyos del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. En esa instancia se dejó establecido que el préstamo sería asumido por la UdelaR, tras el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas.

Obras, diseño y proyección urbana

A comienzos de enero de 2024, el proyecto ingresó en una fase visible con el inicio de la demolición parcial de las estructuras del antiguo corralón, conservando algunos sectores para su posterior refuncionalización. El plan arquitectónico contempla alrededor de 7.000 metros cuadrados de obra nueva sobre un predio de aproximadamente una hectárea y media.

El diseño prevé un campus integrado a la trama urbana, con un “corazón” abierto en forma de patio interior y plataformas que permiten absorber el desnivel entre calles. Desde la UdelaR se destacó especialmente la ubicación estratégica del predio. El director general de Arquitectura, Horacio Flora, señaló en su momento que se trata de “una oportunidad para la Universidad, pero también para la ciudad”, por su potencial de dinamización urbana y social.