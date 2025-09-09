Canelones: Junta analiza pedido de multa a empresa por extraer arena del Santa Lucía

Bielli recordó que se trata de una irregularidad que fue constatada en 2023 a través de una inspección realizada mediante el Sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia de la Cuenca del Santa Lucía que posee la Intendencia de Canelones. "Allí saltó que se estaba realizando extracción de arena de forma irregular; fue una inspección y esta constató que había maquinaria pesada en el Santa Lucía", indicó. Y precisó que el hecho fue constatado "cuando el gobierno departamental había suspendido las actividades de extracción durante la crisis hídrica. Sin embargo, esta empresa, que ya había sido notificada de la suspensión, incumplió con la normativa. Incluso, estaba extrayendo arena de la franja de amortiguación. Hay que tener en cuenta que, por resolución del Ministerio de Ambiente, hay una franja donde está prohibido extraer o, de alguna manera, destruir el tapiz vegetal que sirve como filtro de posibles contaminantes al río".