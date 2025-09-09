Canelones: Junta analiza pedido de multa a empresa por extraer arena del Santa Lucía

La Junta Departamental de Canelones considerará en breve la solicitud de la Intendencia de sancionar con una multa de 2.000 Unidades Reajustables (UR) a una empresa que extraía ilegalmente arena del río Santa Lucía. La actividad fue detectada en 2023, durante una inspección realizada en la zona de Paso del Sordo.
"Se resolvió por unanimidad pasar el tema al plenario de la Junta", destacó la edila frenteamplista Florencia Bielli. Recordó que en el expediente la Intendencia solicita la anuncia de la Junta para aplicar la multa. "En breve lo estaremos tratando y votando", precisó.
Bielli recordó que se trata de una irregularidad que fue constatada en 2023 a través de una inspección realizada mediante el Sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia de la Cuenca del Santa Lucía que posee la Intendencia de Canelones. "Allí saltó que se estaba realizando extracción de arena de forma irregular; fue una inspección y esta constató que había maquinaria pesada en el Santa Lucía", indicó. Y precisó que el hecho fue constatado "cuando el gobierno departamental había suspendido las actividades de extracción durante la crisis hídrica. Sin embargo, esta empresa, que ya había sido notificada de la suspensión, incumplió con la normativa. Incluso, estaba extrayendo arena de la franja de amortiguación. Hay que tener en cuenta que, por resolución del Ministerio de Ambiente, hay una franja donde está prohibido extraer o, de alguna manera, destruir el tapiz vegetal que sirve como filtro de posibles contaminantes al río".
Por esta razón, la Intendencia llevó adelante el proceso administrativo, entendió que configuraba una falta grave y, en base a la normativa, esta puede ser sancionada con 2.000 UR.
Preocupados por el Santa Lucía
Sobre la situación general del río Santa Lucía, Bielli explicó que "desde la Junta vemos con gran preocupación el tema; entendemos que hay que prestarle una gran atención. En ese sentido creo que hay un consenso. Por ejemplo, en la comisión, oficialismo y oposición entendieron que ese expediente debía pasar al plenario por unanimidad. Habla de una voluntad del sistema político. Los 31 ediles y edilas hemos reivindicado la importancia del cuidado de Santa Lucía. Creo que es una cuestión que tiene que trascender los colores políticos".
Por eso "desde la Junta existe la voluntad de poner en el centro este asunto y así lo está haciendo el intendente de Canelones. Es un tema que está en el centro de la gestión", concluyó.