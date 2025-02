Caso Milagros: hay tres nuevos testigos que vieron el video de la violación grupal

La causa de Milagros Chamorro fue archivada en la Fiscalía de Maldonado dos veces. Santiago Mirande, abogado de la familia Chamorro, dijo a Caras y Caretas que la Fiscalía no diligenció ninguna de las pruebas propuestas en la denuncia presentada en 2022. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio indicaron que “los involucrados no fueron citados porque no se pudieron reunir elementos de prueba para luego tomarles declaración”. Las fuentes indicaron que “los testigos propuestos en la denuncia no eran presenciales y por tanto no contribuían a la indagatoria”. El abogado de la familia indicó que cuando el caso se archivó por segunda vez, tras el reexamen, la víctima se enteró porque la Fiscalía le envió un mensaje de texto con ese resultado. Mirande indicó que, luego del segundo archivo, Milagros consultó dos veces en el centro asistencial Casmu, donde en octubre de 2024 se suicidó.