Caso Penadés: fiscal Ghione apeló el falló y espera revocar la sentencia

Y añadió: “Los riesgos en este caso no son imaginarios, han sido concretos y siguen siendo, las víctimas siguen existiendo (...) el entorpecimiento de la investigación ha sido clarísimo (...) No compartimos que el senador Penadés no tenga poder, el poder no se pierde en dos días”, manifestó la fiscal de Delitos Sexuales de tercer turno Alicia Ghione.

"Creemos que los riesgos siguen aún muy vigentes, fue lo que argumentamos durante toda la tarde, no es solo sobre el elemento material que si también en la sentencia se retomó como que se había hablado mucho del elemento material, bueno es algo que la norma prevé".

Ghione aseguró que el elemento material está sobrepujado y que hay nuevas evidencias que surgieron de los celulares desde la última audiencia hasta la de este miércoles, al igual que nuevos testigos. Los riesgos que la fiscal destaca son el entorpecimiento en la investigación, el de fuga y el riesgo para las víctimas, testigos y para la sociedad.

Consultada sobre el escrito que presentó la defensa del exsenador Gustavo Penadés a la Suprema Corte de Justicia y a Fiscalía que denuncia "hechos ilícitos de índole sexual" constatados en el celular de Jonathan Mastropierro, Ghione afirmó que Mastropierro es una víctima de la investigación, "lo he dicho hasta el cansancio. Si ellos quieren hacer una investigación de Jonathan Mastropierro lo que correspondería que hagan su propia denuncia y que la Fiscalía que el sistema asigne haga la investigación correspondiente".

Abogados de las víctimas discrepan con la decisión

Por su parte, la defensa de las víctimas, que llevan adelante los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, discrepó con la decisión de la jueza y los fundamentos de su apelación; señalaron que el transcurso del tiempo y la pérdida del cargo no modifica la situación de riesgo procesal y destacaron la cantidad de contactos que realizó Penadés con funcionarios públicos para su beneficio, luego de su renuncia al Senado. “No podemos compartir que el paso del tiempo sea un elemento que incida en la morigeración de los riesgos”, afirmó Williman.