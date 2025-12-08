Celebración tradicional colombiana iluminó el Parque Rodó

La colombianidad en Uruguay

Gracias al esquema público de esta celebración estuvo sensiblemente integrada con el entorno local montevideano. Caras y Caretas conversó con Ihasa Tinoco Alarcón, referente cultural colombiana residente en Uruguay y cara visible de Abre Producciones encargada de la realización del encuentro, y con Laura Soto Arroyave, cónsul de Colombia en Uruguay.

Caras y Caretas: ¿Cuántos colombianos y colombianas estiman ustedes que hay en Uruguay y Cuál es el origen de esta celebración?

Laura Soto: Aunque no es fácil tener una cifra exacta se estima que unos 3.000 colombianos vivimos en Uruguay, y el origen de la celebración si bien es de carácter religioso y está vinculado a la tradición católica como el día de la Inmaculada Concepción y nace hacia 1854, ahora es una fiesta que simboliza esperanza y unión en familia, entonces el 7 de diciembre toda Colombia se paraliza, y donde sea que estén los colombianos salen a prender velas. Las cosas específicas de la celebración pueden cambiar por regiones, por ejemplo en la región Caribe salen en la madrugada, en Medellín y Bogotá se hace al anochecer, pero en todas partes es un símbolo de unión porque también esta celebración es la que marca el inicio oficial de la celebración de la temporada navideña en Colombia.

Entonces con la idea de que la navidad se sienta un poco más cálida para las familias, la embajada y el consulado se han aliado con cinco restaurantes para tener platos navideños típicos de Colombia, la idea no solo es que estén al alcance de las familias colombianas, sino que la población del Uruguay y la que viene de cualquier parte conozca más de nuestra gastronomía.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 11.22.01

Esta celebración se comenzó a preparar desde agosto y contamos con la gente de Abre Productora, que son maravillosos y la propuesta se envió oficialmente el 29 de octubre, día desde el que hemos estado trabajando sin parar. Pero el mensaje que queremos transmitir, además de la celebración es el de abrir la presencia de la colombianidad en Uruguay para que también los compatriotas se acerquen al consulado, sepan que estamos aquí y se animen a hacer el registro consular, que es la herramienta que tenemos para poder tenderles una mano cuando sea necesario, aunque en el consulado somos solo dos personas, le ponemos todo el amor y hemos visto cómo hay colombianos que llegaron luego de la pandemia y no se han registrado. Todo esto sirve para que podamos fortalecer las redes que existen y las que se han venido formando, de tipo académico, científico y de emprendimiento, que se han venido fortaleciendo muchísimo en la última etapa.

El Parque Rodó de fiesta

Caras y Caretas: ¿Cómo fue la preparación de este evento, esperaban esta asistencia?

Ihasa Tinoco: Este evento se hizo desde Abre Productora, que empezó hace algunos años como un equipo chico y ha ido creciendo como familia generando eventos en torno a la migración, y fuimos invitados hace unos meses por la embajada con la intención de expandir esta celebración en la que tuvimos un gran apoyo a nivel local.

Desde la Embajada de Colombia, el consulado y una entidad de la cancillería llamada Colombia nos une, hicimos el plan de preparación y el Municipio B y la Intendencia de Montevideo nos dieron un gran apoyo con una parte de la logística.

Sobre la asistencia ha sido todo un éxito, en principio estábamos esperando a 600 personas y entre las inscripciones y las velitas que habíamos comprado, calculamos cerca de 2.000. Esto es un precedente muy importante porque nos impulsa a avanzar en la integración de nuestras celebraciones con el entorno local ya que también desde la comunidad uruguaya se ha despertado la necesidad de conocer y compartir la riqueza cultural que traemos desde otros lugares.