Orbán advirtió que "la UE se prepara para una guerra con Rusia en el 2030"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, declaró que la Unión Europea (UE) se prepara para iniciar una guerra contra Rusia en el 2030. "Nubes oscuras se ciernen sobre Europa. Bruselas se prepara para la guerra con Rusia, y ya hay una fecha prevista para el inicio de las hostilidades: 2030", escribió el mandatario en sus redes sociales.
El rearme de Europa y la adhesión de Ucrania a la UE
Según Orbán, "el objetivo declarado del programa de rearme iniciado por Bruselas" consiste en prepararse para el conflicto armado. El líder húngaro precisó que ese mismo año (2030) vence el plazo para el proceso de la adhesión acelerada de Ucrania a la UE.
Mientras tanto, el tratado del bloque comunitario "establece que 'en caso de ataque armado contra el territorio de uno de los Estados miembros, los demás Estados miembros estarán obligados a prestar toda la ayuda a su alcance a dicho Estado'", señaló.
"Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata", advirtió Orbán.
En ese contexto, el político reiteró que las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Hungría en el 2026 "podrían ser las últimas en las que realmente podamos decidir sobre la cuestión de la guerra y la paz".
"Si tomamos una mala decisión en el 2026, en las próximas elecciones, en el 2030, ya será demasiado tarde para corregirla. No es un juego. ¡Quien quiera la paz, que se una a nosotros!", subrayó.
Rusia no tiene planes para atacar a Europa
En respuesta a las declaraciones cada vez más militaristas procedentes de Europa, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó a finales de noviembre que Rusia nunca tuvo intención de atacar a Europa, y añadió que Moscú está dispuesta a reafirmar este compromiso "en papel".
"Una cosa es decir en general que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Eso nos suena ridículo. Nunca fue nuestra intención, pero si quieren oírlo de nosotros, estamos dispuestos a ponerlo en papel", manifestó.
El presidente ruso mencionó que líderes europeos tratan de convencer a sus ciudadanos de que Moscú representa una amenaza para ellos y que necesitan fortalecer sus capacidades de defensa. "Desde nuestra perspectiva, esto es una completa tontería y una mentira", subrayó Putin.