Orbán advirtió que "la UE se prepara para una guerra con Rusia en el 2030"

"Por lo tanto, la adhesión a la UE de una Ucrania en guerra provocaría una guerra inmediata", advirtió Orbán.

En ese contexto, el político reiteró que las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Hungría en el 2026 "podrían ser las últimas en las que realmente podamos decidir sobre la cuestión de la guerra y la paz".

"Si tomamos una mala decisión en el 2026, en las próximas elecciones, en el 2030, ya será demasiado tarde para corregirla. No es un juego. ¡Quien quiera la paz, que se una a nosotros!", subrayó.

Rusia no tiene planes para atacar a Europa

En respuesta a las declaraciones cada vez más militaristas procedentes de Europa, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó a finales de noviembre que Rusia nunca tuvo intención de atacar a Europa, y añadió que Moscú está dispuesta a reafirmar este compromiso "en papel".

"Una cosa es decir en general que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Eso nos suena ridículo. Nunca fue nuestra intención, pero si quieren oírlo de nosotros, estamos dispuestos a ponerlo en papel", manifestó.

El presidente ruso mencionó que líderes europeos tratan de convencer a sus ciudadanos de que Moscú representa una amenaza para ellos y que necesitan fortalecer sus capacidades de defensa. "Desde nuestra perspectiva, esto es una completa tontería y una mentira", subrayó Putin.