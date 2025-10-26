Centro Conecta Salto: un paso firme hacia la descentralización y el desarrollo regional

El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Gonzalo Casaravilla, definió al nuevo centro como “un encuentro nacional del Estado presente, organizado y haciendo cosas por la gente”. Según explicó, el modelo Conecta demuestra que es posible trabajar en equipo y de forma articulada, respetando las particularidades de cada institución, para ofrecer soluciones concretas y transparentes a la población.

Habrá nuevos centros

Casaravilla agregó que este modelo se proyecta hacia el futuro, ya que se trabaja en la creación de nuevos Centros Conecta en departamentos vecinos. Cada uno será un nodo de descentralización, desarrollo productivo, social y cultural, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones del Estado y las comunidades locales.

La inauguración del Centro Conecta Salto marca así un nuevo hito en la construcción de un Estado más cercano, participativo y descentralizado, que promueve el desarrollo equitativo en todo el territorio uruguayo.