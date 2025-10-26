Este viernes 24 se inauguraron las obras de ampliación del Centro Conecta de Salto, un espacio que consolida la apuesta del Gobierno por la descentralización, la innovación y la cultura regional. La iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, generando un modelo de gestión colaborativo y territorialmente equilibrado.
Centro Conecta Salto: un paso firme hacia la descentralización y el desarrollo regional
El Centro Conecta fue diseñado para promover una gestión descentralizada de programas de desarrollo y cultura, integrando instituciones y organizaciones.