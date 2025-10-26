Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

avances

Centro Conecta Salto: un paso firme hacia la descentralización y el desarrollo regional

El Centro Conecta fue diseñado para promover una gestión descentralizada de programas de desarrollo y cultura, integrando instituciones y organizaciones.

Inauguran Centro Conecta en Salto.

Inauguran Centro Conecta en Salto.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este viernes 24 se inauguraron las obras de ampliación del Centro Conecta de Salto, un espacio que consolida la apuesta del Gobierno por la descentralización, la innovación y la cultura regional. La iniciativa busca acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, generando un modelo de gestión colaborativo y territorialmente equilibrado.

El Centro Conecta fue diseñado para promover una gestión descentralizada de programas de desarrollo y cultura, integrando a diversas instituciones públicas y organizaciones del territorio. En un mismo lugar confluyen la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Inefop, Inacoop, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande (FDRSG), entre otros actores estratégicos.

Mahía destaca importancia

Durante la inauguración, el titular del MEC, José Carlos Mahía, subrayó la importancia de avanzar hacia una presencia más fuerte del Estado en el interior del país, especialmente en regiones como el litoral oeste. “Estas acciones materializan uno de los compromisos del Gobierno: articular las distintas áreas del Estado para generar más oportunidades y apoyo a nivel territorial”, afirmó. En este sentido, destacó el rol de los Espacios MEC, que hoy amplían su oferta hacia la cultura, la educación y la innovación, buscando “estar más cerca del ciudadano”.

El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Gonzalo Casaravilla, definió al nuevo centro como “un encuentro nacional del Estado presente, organizado y haciendo cosas por la gente”. Según explicó, el modelo Conecta demuestra que es posible trabajar en equipo y de forma articulada, respetando las particularidades de cada institución, para ofrecer soluciones concretas y transparentes a la población.

Habrá nuevos centros

Casaravilla agregó que este modelo se proyecta hacia el futuro, ya que se trabaja en la creación de nuevos Centros Conecta en departamentos vecinos. Cada uno será un nodo de descentralización, desarrollo productivo, social y cultural, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones del Estado y las comunidades locales.

La inauguración del Centro Conecta Salto marca así un nuevo hito en la construcción de un Estado más cercano, participativo y descentralizado, que promueve el desarrollo equitativo en todo el territorio uruguayo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar