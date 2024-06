Cinco años, un imputado y muchos cabos sueltos

La absolución

En esa primera instancia, Chamsarián lo sobreseyó porque determinó que no se pudo probar que los precintos del contenedor en cuestión no hayan sido adulterados en el trayecto por los otros puertos (Zárate Santos, Río de Janeiro, Vitoria y Dakar) y que no había una “plena prueba básica” que evidencie que Mutio fue el responsable de la carga y el traslado del cargamento hallado en Alemania.