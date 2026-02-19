Colonia celebra la palabra: inauguran el Espacio José de Souza Saramago en el Barrio Histórico

Desde la Embajada de Portugal, João Ribeirete destacó la trascendencia universal del escritor, mientras que Fusco transmitió el mensaje del embajador João Pedro Antunes, quien valoró el gesto como un puente entre pueblos con raíces culturales compartidas.

Patrimonio vivo y proyección internacional

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, enfatizó el potencial del nuevo espacio para fortalecer vínculos con la UNESCO y consolidar políticas culturales surgidas desde la comunidad.

El intendente Rodríguez, en tanto, reafirmó el compromiso de preservar el patrimonio coloniense como bien universal. Con esta inauguración, Colonia no solo rinde tributo a un autor imprescindible, sino que reafirma su identidad como territorio donde historia y literatura dialogan en presente continuo.