El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento incorporó esta semana un nuevo punto de referencia cultural con la presentación oficial del Espacio “José de Souza Saramago”. El homenaje al escritor portugués, distinguido con el Premio Nobel de Literatura, reunió al intendente Guillermo A. Rodríguez, autoridades nacionales y departamentales, representantes diplomáticos y figuras del ámbito cultural.
Patrimonio vivo
Colonia celebra la palabra: inauguran el Espacio José de Souza Saramago en el Barrio Histórico
La ciudad de Colonia suma un nuevo enclave cultural en homenaje al Nobel portugués, reforzando los lazos con Portugal y la vocación patrimonial del casco antiguo.