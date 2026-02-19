Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Colonia | Portugal | Saramago

Patrimonio vivo

Colonia celebra la palabra: inauguran el Espacio José de Souza Saramago en el Barrio Histórico

La ciudad de Colonia suma un nuevo enclave cultural en homenaje al Nobel portugués, reforzando los lazos con Portugal y la vocación patrimonial del casco antiguo.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Barrio Histórico de Colonia del Sacramento incorporó esta semana un nuevo punto de referencia cultural con la presentación oficial del Espacio “José de Souza Saramago”. El homenaje al escritor portugués, distinguido con el Premio Nobel de Literatura, reunió al intendente Guillermo A. Rodríguez, autoridades nacionales y departamentales, representantes diplomáticos y figuras del ámbito cultural.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2022, al cumplirse el centenario del nacimiento de José de Souza Saramago. Impulsada por la cónsul honoraria de Portugal en Colonia, Nelsys Fusco, junto a las ediles Isabella Roselli y Marta Novaro, la propuesta cristaliza ahora como un espacio dedicado a la lectura, la memoria y la reflexión.

Literatura y conciencia

Durante la ceremonia, Roselli evocó la trayectoria del autor, subrayando su compromiso social y la vigencia de títulos fundamentales como El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera.

Desde la Embajada de Portugal, João Ribeirete destacó la trascendencia universal del escritor, mientras que Fusco transmitió el mensaje del embajador João Pedro Antunes, quien valoró el gesto como un puente entre pueblos con raíces culturales compartidas.

Patrimonio vivo y proyección internacional

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, enfatizó el potencial del nuevo espacio para fortalecer vínculos con la UNESCO y consolidar políticas culturales surgidas desde la comunidad.

El intendente Rodríguez, en tanto, reafirmó el compromiso de preservar el patrimonio coloniense como bien universal. Con esta inauguración, Colonia no solo rinde tributo a un autor imprescindible, sino que reafirma su identidad como territorio donde historia y literatura dialogan en presente continuo.

