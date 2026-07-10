Una encuesta reveló que la inmigración fractura la opinión pública uruguaya

Del otro lado, el 21% sostiene que la llegada de inmigrantes perjudica algo a Uruguay y otro 21% entiende que perjudica mucho, alcanzando el 42% de valoraciones negativas.

Además, un 16% adopta una postura intermedia, señalando que la inmigración ni beneficia ni perjudica, o que genera efectos positivos y negativos al mismo tiempo. Otro 5% prefirió no responder.

Los jóvenes tienen una visión mayoritariamente positiva

La edad aparece como uno de los factores que más influye en la percepción sobre la inmigración.

Entre los uruguayos de 18 a 29 años, el 40% considera que la llegada de inmigrantes beneficia al país, mientras que el 36% opina que lo perjudica, generando un saldo favorable de +4 puntos. Se trata del único grupo etario donde predominan las opiniones positivas.

En la franja de 30 a 49 años las opiniones están completamente equilibradas: 40% cree que beneficia y otro 40% que perjudica.

Sin embargo, el escenario cambia entre las personas de mayor edad. Entre quienes tienen 50 a 64 años, las opiniones negativas superan a las positivas por 12 puntos porcentuales, mientras que entre los mayores de 65 años la diferencia aumenta hasta 14 puntos, consolidando una percepción más crítica hacia la inmigración.

La educación marca la mayor diferencia

El nivel educativo es la variable donde aparecen los contrastes más pronunciados.

Entre quienes poseen educación primaria, apenas el 20% considera que la inmigración beneficia al país, frente a un 60% que entiende que lo perjudica, lo que arroja un saldo negativo de 40 puntos porcentuales.

A medida que aumenta el nivel de estudios, esa diferencia comienza a reducirse hasta invertirse completamente.

Entre las personas con educación terciaria, el 53% sostiene que la inmigración beneficia a Uruguay, mientras que solo el 27% considera que lo perjudica, generando un saldo positivo de 26 puntos.

Montevideo e interior muestran visiones opuestas

La encuesta también evidencia una clara diferencia territorial.

En Montevideo, predominan las opiniones favorables: el 47% considera que la inmigración beneficia al país, mientras que el 36% entiende que lo perjudica, lo que representa un saldo positivo de 11 puntos porcentuales.

En contraste, en el interior del país ocurre exactamente lo contrario. Allí, solo el 29% percibe beneficios, frente a un 47% que considera que la llegada de inmigrantes perjudica a Uruguay, registrando un saldo negativo de 18 puntos.

Una sociedad dividida

Los resultados muestran que Uruguay mantiene una visión fragmentada sobre la inmigración. Si bien el promedio nacional refleja un leve predominio de las opiniones negativas, detrás de ese dato conviven realidades muy diferentes.

Los sectores más jóvenes, las personas con mayor nivel educativo y los residentes de Montevideo tienden a valorar más positivamente la llegada de inmigrantes, mientras que las posiciones críticas predominan entre los adultos mayores, quienes tienen menor nivel educativo y quienes viven en el interior del país.

Cómo se realizó la encuesta

El informe corresponde a la encuesta regular de Equipos Consultores realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 mediante entrevistas presenciales cara a cara.

El relevamiento incluyó 706 casos efectivos de personas mayores de 18 años residentes en localidades de 2.000 habitantes o más de todo el país. El estudio presenta un margen de error máximo de ±3,7% con un 95% de nivel de confianza.

La consulta formó parte del proyecto internacional GRIT (Global Report on Important Topics), impulsado por la World Association for Public Opinion Research (WAPOR), que recopila información comparada sobre temas de interés público en 74 países.