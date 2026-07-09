Tránsito: las muertes en siniestros viales bajaron 12,5% en el primer semestre.

No obstante, el jerarca advirtió que los resultados deben interpretarse con cautela. "No se ha ganado ninguna batalla", sostuvo, y remarcó que es necesario mantener las políticas y el trabajo que se viene desarrollando para continuar reduciendo la siniestralidad.

Metediera también destacó que el tema debe permanecer en la agenda pública y consideró que el debate contribuye a generar conciencia sobre los riesgos en el tránsito. Si bien calificó las cifras como alentadoras, indicó que para el organismo es fundamental difundir periódicamente la información, independientemente de los resultados, para mantener informada a la ciudadanía.

Otros datos del informe

El informe preliminar refleja además algunas tendencias que se mantienen respecto a años anteriores. Seis de cada diez personas lesionadas en siniestros de tránsito fueron hombres y el 45% de las personas fallecidas tenía entre 15 y 29 años.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más afectado. El 64% de las personas lesionadas circulaba en motocicleta al momento del siniestro y la mitad de las muertes correspondió a usuarios de birrodados.

En cuanto a la distribución geográfica de los fallecimientos, el 55% ocurrió en zonas urbanas, mientras que el 45% restante se registró en rutas nacionales.

La presentación del informe estuvo encabezada por Metediera y contó además con la participación de los directores de la Unasev, Aníbal Pintos y Natalia López, junto a la secretaria general ejecutiva del organismo, Fernanda Artagaveytia.