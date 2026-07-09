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Sociedad tránsito | siniestros de tránsito | informe

quiebre de tendencia

Tránsito: las muertes en siniestros viales bajaron 12,5% en el primer semestre

El Informe Semestral de Siniestralidad de la Unasev también reveló que seis de cada diez personas accidentadas son hombres y que las motos protagonizan la mayoría de los siniestros.

Tránsito: las muertes en siniestros viales bajaron 12,5% en el primer semestre.

Tránsito: las muertes en siniestros viales bajaron 12,5% en el primer semestre.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026 se redujo 12,5% respecto al mismo período del año anterior, según el Informe Semestral de Siniestralidad Vial presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). Los datos fueron difundidos en un documento preliminar elaborado con registros del Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sinatrán) y publicados originalmente por Presidencia de la República.

El informe también muestra una disminución en la cantidad de personas lesionadas. Entre el 1.º de enero y el 30 de junio de este año se registraron 13.381 lesionados, frente a los 14.011 del mismo período de 2025, lo que representa una baja de 4,5%.

Durante la presentación, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, señaló que el descenso marca un cambio respecto a los últimos años. "Logramos cortar la tendencia de aumento sostenido", afirmó al comparar los datos con 2023 y 2024, períodos en los que la siniestralidad había mostrado un crecimiento continuo.

No obstante, el jerarca advirtió que los resultados deben interpretarse con cautela. "No se ha ganado ninguna batalla", sostuvo, y remarcó que es necesario mantener las políticas y el trabajo que se viene desarrollando para continuar reduciendo la siniestralidad.

Metediera también destacó que el tema debe permanecer en la agenda pública y consideró que el debate contribuye a generar conciencia sobre los riesgos en el tránsito. Si bien calificó las cifras como alentadoras, indicó que para el organismo es fundamental difundir periódicamente la información, independientemente de los resultados, para mantener informada a la ciudadanía.

Otros datos del informe

El informe preliminar refleja además algunas tendencias que se mantienen respecto a años anteriores. Seis de cada diez personas lesionadas en siniestros de tránsito fueron hombres y el 45% de las personas fallecidas tenía entre 15 y 29 años.

Los motociclistas continúan siendo el grupo más afectado. El 64% de las personas lesionadas circulaba en motocicleta al momento del siniestro y la mitad de las muertes correspondió a usuarios de birrodados.

En cuanto a la distribución geográfica de los fallecimientos, el 55% ocurrió en zonas urbanas, mientras que el 45% restante se registró en rutas nacionales.

La presentación del informe estuvo encabezada por Metediera y contó además con la participación de los directores de la Unasev, Aníbal Pintos y Natalia López, junto a la secretaria general ejecutiva del organismo, Fernanda Artagaveytia.

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