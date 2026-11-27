El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el Ministerio del Interior y la Intendencia de Canelones firmaron un acuerdo para instalar cámaras de videovigilancia en zonas costeras del departamento. Este año se instalarán en 25 bajadas a las playas y se prevé alcanzar las 3.000 cámaras al finalizar el período de gobierno, con una inversión de 1,5 millones de dólares.
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El convenio para vigilar las playas canarias
El convenio, suscrito este viernes 27, busca reforzar la seguridad en las playas del departamento durante la temporada de verano, fortalecer la prevención del delito, la vigilancia de espacios públicos y el apoyo a la gestión de emergencias y demás actuaciones vinculadas a la seguridad pública.
La firma estuvo a cargo del intendente de Canelones, Francisco Legnani; el secretario general, Pedro Irigoni; el ministro del Interior, Carlos Negro, y el director general de Secretaría del MDN, Álvaro Colotta.
El acuerdo incorpora al MDN al sistema de monitoreo que ya funciona en coordinación con el Ministerio del Interior y prevé la instalación progresiva de cámaras de videovigilancia en las bajadas a las playas.
Asimismo, el Ministerio del Interior integrará las cámaras al Centro de Comando Unificado y operará el sistema, en conjunto con la Intendencia de Canelones, con fines de prevención, vigilancia e investigación, en el marco de sus competencias legales.
Durante la firma, Negro destacó que la incorporación de tecnología constituye una herramienta central para fortalecer las políticas de seguridad y que debe complementarse con los recursos humanos de las instituciones involucradas.
Inversión de 1.500.000 de dólares en el quinquenio
En esta primera etapa, la Intendencia prevé instalar cámaras en 25 de las 103 bajadas a las playas que tiene el departamento de Canelones, aunque se prevé alcanzar las 150 bajadas en esta gestión. La instalación se realizará de forma progresiva, con el objetivo de cubrir la totalidad de esos accesos antes de finalizar el quinquenio.
El gobierno departamental financiará la instalación de las cámaras y pondrá a disposición el centro de monitoreo, mientras que el Ministerio del Interior facilitará la contratación de policías eventuales, cuyo costo salarial será asumido por la comuna.
Legnani destacó que las 1.800 cámaras instaladas durante el quinquenio pasado demandaron una inversión de 2 millones de dólares. Para el final de esta Administración, prevé alcanzar un total de 3.000 dispositivos, mediante la incorporación de 1.200 nuevas cámaras.
En esa línea, el jerarca resaltó que la inversión destinada a esta ampliación durante el actual quinquenio rondará el millón y medio de dólares.
Al finalizar el período, sostuvo el intendente, casi la totalidad de los 60 kilómetros de costa del departamento contará con videovigilancia.
La tecnología instalada por el Ministerio del Interior
Negro señaló que el Ministerio del Interior ya superó las 20.000 cámaras de videovigilancia y trabaja en nuevas iniciativas para ampliar la capacidad de monitoreo, entre ellas el denominado Proyecto Guarda, que prevé integrar cámaras privadas y de otras instituciones públicas al sistema de comando policial.
También mencionó la incorporación de drones, arcos perimetrales y anillos digitales como parte de las herramientas tecnológicas que el Ministerio utiliza para fortalecer la vigilancia en el territorio.
En referencia al acuerdo con Canelones, valoró la coordinación entre la Policía, la Prefectura, el MDN y el gobierno departamental.
Como antecedente, informó que el Centro de Comando Unificado del departamento permitió concretar más de 50 procedimientos policiales y judiciales exitosos en 2026.