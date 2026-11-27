El acuerdo incorpora al MDN al sistema de monitoreo que ya funciona en coordinación con el Ministerio del Interior y prevé la instalación progresiva de cámaras de videovigilancia en las bajadas a las playas.

Asimismo, el Ministerio del Interior integrará las cámaras al Centro de Comando Unificado y operará el sistema, en conjunto con la Intendencia de Canelones, con fines de prevención, vigilancia e investigación, en el marco de sus competencias legales.

Durante la firma, Negro destacó que la incorporación de tecnología constituye una herramienta central para fortalecer las políticas de seguridad y que debe complementarse con los recursos humanos de las instituciones involucradas.

Inversión de 1.500.000 de dólares en el quinquenio

En esta primera etapa, la Intendencia prevé instalar cámaras en 25 de las 103 bajadas a las playas que tiene el departamento de Canelones, aunque se prevé alcanzar las 150 bajadas en esta gestión. La instalación se realizará de forma progresiva, con el objetivo de cubrir la totalidad de esos accesos antes de finalizar el quinquenio.

El gobierno departamental financiará la instalación de las cámaras y pondrá a disposición el centro de monitoreo, mientras que el Ministerio del Interior facilitará la contratación de policías eventuales, cuyo costo salarial será asumido por la comuna.

Legnani destacó que las 1.800 cámaras instaladas durante el quinquenio pasado demandaron una inversión de 2 millones de dólares. Para el final de esta Administración, prevé alcanzar un total de 3.000 dispositivos, mediante la incorporación de 1.200 nuevas cámaras.

En esa línea, el jerarca resaltó que la inversión destinada a esta ampliación durante el actual quinquenio rondará el millón y medio de dólares.

Al finalizar el período, sostuvo el intendente, casi la totalidad de los 60 kilómetros de costa del departamento contará con videovigilancia.

La tecnología instalada por el Ministerio del Interior

Negro señaló que el Ministerio del Interior ya superó las 20.000 cámaras de videovigilancia y trabaja en nuevas iniciativas para ampliar la capacidad de monitoreo, entre ellas el denominado Proyecto Guarda, que prevé integrar cámaras privadas y de otras instituciones públicas al sistema de comando policial.

También mencionó la incorporación de drones, arcos perimetrales y anillos digitales como parte de las herramientas tecnológicas que el Ministerio utiliza para fortalecer la vigilancia en el territorio.

En referencia al acuerdo con Canelones, valoró la coordinación entre la Policía, la Prefectura, el MDN y el gobierno departamental.

Como antecedente, informó que el Centro de Comando Unificado del departamento permitió concretar más de 50 procedimientos policiales y judiciales exitosos en 2026.