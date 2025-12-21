El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirmó que dos fenómenos climáticos impactarán en Uruguay durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero, es decir, el verano climatológico. Según el organismo, estas condiciones favorecerán al turismo, uno de los principales motores de la economía, pero podrían perjudicar al sector agropecuario.
Todo llega
Comenzó el verano: a prepararse, se vienen dos meses más cálidos y secos de lo normal
A las 12:03, hora uruguaya, se inició el verano austral. Se vienen dos meses con temperaturas más altas y poca lluvia, anunció Inumet.