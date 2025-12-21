Comenzó el verano: a prepararse, se vienen dos meses más cálidos y secos de lo normal

Pronóstico de Inumet

Inumet explicó que, para el caso de las lluvias entre diciembre y febrero, el país fue dividido en dos regiones. En casi todo el territorio —salvo en el sureste— se prevé que las precipitaciones estén dentro o por debajo de lo normal. En cambio, en el sureste, que incluye Maldonado y Rocha, además de zonas de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, se espera que las lluvias se ubiquen en valores normales

En la primera, que abarca gran parte de Uruguay, se espera que las lluvias estén dentro de lo normal o debajo de lo normal.

En el sudeste, en tanto, se esperan que estén dentro de lo normal por lo que no debería haber un gran impacto. Sin embargo, en los departamentos productores, de ganadería o cultivos, puede haber afectaciones debido a un déficit hídrico.

En lo que tiene que ver con las temperaturas, en el litoral oeste se esperan que se encuentren por encima de lo normal. En el resto del país se pueden dar máximas altas, pero la tendencia es que se encuentren dentro de los valores esperados.