Todo llega

Comenzó el verano: a prepararse, se vienen dos meses más cálidos y secos de lo normal

A las 12:03, hora uruguaya, se inició el verano austral. Se vienen dos meses con temperaturas más altas y poca lluvia, anunció Inumet.

Comenzó oficialmente el verano.

 Foto: Intendencia de Montevideo
Por Redacción Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) confirmó que dos fenómenos climáticos impactarán en Uruguay durante los próximos meses de diciembre, enero y febrero, es decir, el verano climatológico. Según el organismo, estas condiciones favorecerán al turismo, uno de los principales motores de la economía, pero podrían perjudicar al sector agropecuario.

De acuerdo con los análisis difundidos por Inumet, se espera que las precipitaciones acumuladas en gran parte del país se ubiquen por debajo de lo normal para la época, mientras que las temperaturas tenderán a estar por encima de los registros habituales.

Para el estudio se considera la probabilidad de que las lluvias y las temperaturas se posicionen por encima, dentro o por debajo de los valores normales del período estival. En líneas generales, el panorama indica un verano más cálido y seco de lo habitual en buena parte del territorio.

Pronóstico de Inumet

Inumet explicó que, para el caso de las lluvias entre diciembre y febrero, el país fue dividido en dos regiones. En casi todo el territorio —salvo en el sureste— se prevé que las precipitaciones estén dentro o por debajo de lo normal. En cambio, en el sureste, que incluye Maldonado y Rocha, además de zonas de Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, se espera que las lluvias se ubiquen en valores normales

En la primera, que abarca gran parte de Uruguay, se espera que las lluvias estén dentro de lo normal o debajo de lo normal.

En el sudeste, en tanto, se esperan que estén dentro de lo normal por lo que no debería haber un gran impacto. Sin embargo, en los departamentos productores, de ganadería o cultivos, puede haber afectaciones debido a un déficit hídrico.

En lo que tiene que ver con las temperaturas, en el litoral oeste se esperan que se encuentren por encima de lo normal. En el resto del país se pueden dar máximas altas, pero la tendencia es que se encuentren dentro de los valores esperados.

