Sarampión: MSP confirmó tres nuevos casos en Río Negro; en total hay 16

Por esta razón, el MSP y las instituciones de salud del departamento se encuentran abocados a la tarea de identificación y seguimiento de los contactos familiares, sociales y laborales de los casos confirmados y sospechosos.

También se realiza la implementación de bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles.

Sarampión puede ser grave

El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, altamente contagiosa por vía aérea, incluso antes de que se inicien los síntomas, pudiendo generar complicaciones, especialmente en niñas y niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos no vacunados.

Se trata de una enfermedad prevenible, contar con el esquema de vacunación completo es la principal herramienta para evitar el contagio y prevenir complicaciones.

El MSP recomienda a la población consultar a un equipo de salud ante síntomas como fiebre y/o erupción cutánea.

Las autoridades de la salud recuerdan a la población la importancia de verificar el esquema de vacunación y de cumplir las medidas de aislamiento, en caso de que hayan sido indicadas por la autoridad sanitaria, como forma de proteger la salud individual y colectiva.

La situación continúa siendo monitoreada de forma permanente y se brindarán nuevas actualizaciones en función de la evolución epidemiológica.