Sociedad vacunación |

sanidad

Sarampión: MSP confirmó tres nuevos casos en Río Negro; en total hay 16

Este lunes 22 de diciembre un equipo del MSP se trasladará a Fray Bentos para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica contra el sarampión.

MSP recomienda vacunar.

 FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó este domingo tres nuevos casos de sarampión en el departamento de Rio Negro, e implementó medidas de bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles. El total de casos asciende a 16 en todo el departamento.

Ante esta situación, este lunes 22 de diciembre un equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por la directora general de la Salud, Fernanda Nozar, se trasladará a Fray Bentos con el objetivo de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y articulación interinstitucional en el territorio.

Dos de los casos, corresponden a integrantes del personal de la salud y otro a un ciudadano de Fray Bentos.

Por esta razón, el MSP y las instituciones de salud del departamento se encuentran abocados a la tarea de identificación y seguimiento de los contactos familiares, sociales y laborales de los casos confirmados y sospechosos.

También se realiza la implementación de bloqueo sanitario, que incluye vacunación y aislamiento preventivo de las personas susceptibles.

Sarampión puede ser grave

El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, altamente contagiosa por vía aérea, incluso antes de que se inicien los síntomas, pudiendo generar complicaciones, especialmente en niñas y niños pequeños, personas inmunodeprimidas y adultos no vacunados.

Se trata de una enfermedad prevenible, contar con el esquema de vacunación completo es la principal herramienta para evitar el contagio y prevenir complicaciones.

El MSP recomienda a la población consultar a un equipo de salud ante síntomas como fiebre y/o erupción cutánea.

Las autoridades de la salud recuerdan a la población la importancia de verificar el esquema de vacunación y de cumplir las medidas de aislamiento, en caso de que hayan sido indicadas por la autoridad sanitaria, como forma de proteger la salud individual y colectiva.

La situación continúa siendo monitoreada de forma permanente y se brindarán nuevas actualizaciones en función de la evolución epidemiológica.

