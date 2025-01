Comenzó transición en el MTOP y coinciden en valorar inversión en infraestructura

“Dar una respuesta cerrada de si tienen que ser peajes o no, no me parece. Lo que sí me parece importante señalar es que ese crecimiento de inversiones en infraestructura, que usamos todos” debe ser asumido por la sociedad “porque es una inversión del país”.

Agregó que “habrá que ver cuál es el mejor instrumento, que tiene que ser equitativo, transparente y tiene que tener todas las garantías y los controles”.

Resaltó la inversión en el transporte ferroviario: “todavía hay posibilidades de desarrollo y potenciación de esa inversión, implica analizar la incorporación de otras cargas y operadores sino incorporar y pensar el transporte de pasajeros”.

Satisfecho con infraestructura

Por su parte, el ministro Falero se mostró satisfecho con su gestión. “Dejamos una infraestructura con un porcentaje cercano al 87% de rutas entre buenas y muy buenas, un porcentaje muy elevado”, además de un “un incremento del valor patrimonial”.

También resaltó la automatización de los peajes, que ha mejorado la movilidad, particularmente en temporada estival.

Anunció que, a partir del lunes 20, el piso 9 del edificio central quedará a disposición de las autoridades entrantes, para continuar con el intercambio. “Hemos coincidido en la gran mayoría de las cosas que están en marcha”, aseguró.

La transición incluye proyectos en distintas etapas, entre los que se destacan las obras de movilidad como el avance de iniciativas privadas relacionadas con los accesos este y oeste de Montevideo, la adjudicación del primer tramo del intercambiador entre las rutas 101 y 102, y el desarrollo de una vía rápida como alternativa a la autopista.