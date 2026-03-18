Comerciantes de la frontera con Brasil solicitan ampliar rebaja del IVA

Medidas para la frontera

Precisó que de las cinco medidas, "una funcionó excelente, otra más o menos, y las otras no funcionaron". Y agregó que la medida que funcionó bien fue la rebaja del Imesi a las naftas. Eso funcionó muy bien. Hubo un crecimiento enorme de ventas. Incluso hay brasileños que vienen a comprar acá".

Agregó que el uso de la tarjeta Brou Recompensa incidió también favorablemente. "Eso permitió un 5% más de descuento; esos días hay fila en los puestos. De verdad fue un éxito".

Sostuvo que esa medida demostró que el costo operativo está "muy alto". Los impuestos están muy altos, las tarifas están muy altas, no somos competitivos. Y realmente necesitamos un diferencial para competir. Porque el gran tema es ese, generar empleo y competir".

Propuestas

Por esa razón elaboraron una propuesta para presentar ante el Ministerio de Economía. "El tema impositivo se lo vamos a plantear al MEF", precisó. El planteo de las asociaciones comerciales de la frontera pasa por la reducción impositiva. Aprovechando un poco algunas opciones como la rebaja de IVA, planteamos dos ampliaciones muy importantes: llevarlo a más productos, porque está muy limitado, y a más empresas, porque realmente limitó demasiado".

En esta línea, las asociaciones comerciales de la frontera se reunirán este jueves con la Cámara Nacional de Comercio y la semana próxima con la Cámara Empresarial Uruguaya.

"No estamos para reclamar, estamos para intentar generar soluciones y aprovechar que el gobierno está abierto a escuchar y a tratar de mejorar", concluyó Laclau.