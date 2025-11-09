Comienza la instalación de casetas de guardavidas en la costa de Maldonado

Nuevos cuatriciclos y moto de agua

Asimismo, informó que la Brigada incorporará tres nuevos cuatriciclos, sumando un total de siete, y contará también con una moto de agua proporcionada por empresas que operan en la costa. En ese sentido, valoró el apoyo de las escuelas de motos de agua, que cada temporada colaboran con las tareas de seguridad y rescate en el mar.

Con estos preparativos, Maldonado avanza en la puesta a punto de su dispositivo de seguridad costera de cara a la temporada estival, uno de los servicios más demandados por residentes y turistas en las playas del departamento.