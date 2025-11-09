Comienza la instalación de casetas de guardavidas en la costa de Maldonado

Esta semana comenzó en toda la franja costera del departamento de Maldonado —entre el balneario Solís y José Ignacio— la instalación de las casetas de guardavidas, en el marco de la preparación para la próxima temporada de verano. Los trabajos, a cargo de una empresa privada, se iniciaron en la Parada 5 de Playa Mansa, avanzando hacia el muelle de Mailhos, y continuarán luego en la zona de Playa Brava.
El supervisor de la Brigada de Guardavidas, Marcelo Simoncelli, informó que el objetivo es que todas las casetas estén colocadas e inspeccionadas antes del viernes 14 de noviembre, fecha en la que el servicio comenzará a funcionar los fines de semana. Además, anunció que el domingo 9 de noviembre se realizará el lanzamiento oficial de la temporada, con la tradicional prueba de suficiencia en playa.
Simoncelli destacó que para esta etapa inicial estarán operativos 259 guardavidas distribuidos en 88 puestos, y que la plantilla se ampliará a 320 efectivos a partir del 1º de diciembre, cuando el servicio se brindará de forma ininterrumpida hasta el 5 de abril del año próximo.
Nuevos cuatriciclos y moto de agua
Asimismo, informó que la Brigada incorporará tres nuevos cuatriciclos, sumando un total de siete, y contará también con una moto de agua proporcionada por empresas que operan en la costa. En ese sentido, valoró el apoyo de las escuelas de motos de agua, que cada temporada colaboran con las tareas de seguridad y rescate en el mar.
Con estos preparativos, Maldonado avanza en la puesta a punto de su dispositivo de seguridad costera de cara a la temporada estival, uno de los servicios más demandados por residentes y turistas en las playas del departamento.