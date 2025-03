Con dificultades y fallas más de 670.000 niños y adolescentes comenzaron las clases

Otra madre contó a Subrayado (Canal 10) que reservó un liceo para su hija y que le dieron otro muy lejos, lo que hace “inviable” que la pueda enviar.

“La única respuesta que obtuvimos de los funcionarios es que en el mes de abril volvamos y es la única solución que se nos ha dado hasta ahora", agregó.

Cherro no ve dificultades

La directora de Secundaria Jenifer Cherro respondió a las decenas de padres que este miércoles reclamaron por errores en la asignación en liceos para sus hijos, y dijo que no hubo fallas y que el lugar lo tienen. En todo caso, lo que pueden hacer es solicitar un cambio que se realiza “entre marzo y abril”.

“No voy a decir que fue una falla", dijo Cherro a Subrayado. Y agregó: "El sistema otorga un lugar. El hijo que haya sido inscripto en tiempo y en forma tiene un lugar asignado. Generalmente los que se inscriben primero y respetan todo lo que es la cronología ya tienen asignado hace bastante tiempo y con tranquilidad. A veces las personas se inscriben a último momento y Secundaria lo que hace es otorgarle un lugar”.

“Los comienzos de cursos siempre tienen estas cuestiones de, o me tocó de tarde, o me tocó de mañana, o no me tocó en el liceo que quería, esas cosas se ordenan entre marzo y abril, lo que pido es calma, por supuesto, y hacer las cosas, que el papá vaya al liceo, a la reguladora, a donde tenga que ir para lograr ese cambio que necesita. Siempre que haya lugar se le va a contemplar”, concluyó.

Miles a clase

En Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzaron, este lunes 5, las clases, en unos 2.700 locales de todo el país.

El año lectivo comprende a unos 670.000 estudiantes y 66.000 funcionarios. En la jornada, autoridades actuales y designadas recorrieron centros educativos de Montevideo y Canelones.