Los cortes y los desvíos en el tránsito por el Desfile de Llamadas

Una vez finalizado el desfile del viernes se habilitan nuevamente estos cruces hasta las 16 hs. del sábado 7.

Desvíos de transporte público

Desde el jueves 5 a las 8 hs. está cerrado el cruce entre Aquiles Lanza y Durazno.

- Línea 137 (Paso de la Arena): Durazno, Martínez Trueba, G. Ramírez, Minas a su ruta.

- Líneas 149 – 522 (Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, Martínez Trueba, Gonzalo Ramírez a su ruta.

- Línea 300 (Crio. Central): G. Ramírez, Giro en “U” en A. Lanza, Terminal.

- Línea 407 (Portones): Maldonado, Martínez Trueba, G. Ramírez a ruta.

Desde el viernes 6 a las 16 hs. se cerrará el cruce de Ejido y Martínez Trueba.

- Línea 17 (Pocitos): Gonzalo Ramírez, Jackson, Maldonado, Minas a ruta.

- Línea 17 (Casabó): Magallanes, Durazno, E. Acevedo, G. Ramírez a ruta.

- Líneas 149 – 522 (Pocitos): Aquiles Lanza, Maldonado, E. Acevedo, Gonzalo Ramírez a su ruta.

- Líneas 149 – 522 (Mendoza – Sayago) (desde viernes 6 a las 16 hs.): G. Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido a su ruta.

- Línea 137 (Paso de la Arena): Durazno, Paraguay, Maldonado, Minas a su ruta.

- Línea 137 (Aduana, Pza. España): Magallanes, Canelones, Paraguay a su ruta.

- Línea 407 (Portones): Maldonado, Eduardo Acevedo , G.Ramírez, a su ruta.

- Línea 407 (Pza. España): Gonzalo Ramírez, Jackson, Canelones, Ejido, a su ruta habitual.

- Línea 300 (Hacia Crio. Central desde el Viernes 7 a las 17 hs.): Gonzalo Ramírez, Santiago de Chile, La Cumparsita, Ejido (terminal Provisoria por Ejido).

- Línea 300 (Instrucciones): Ejido, G. Ramírez a ruta habitual.

Paradas suprimidas: 17, 137, 149, 407 y 522: por Gonzalo Ramírez desde Ejido hasta Jackson; Ejido y A. Lanza entre Maldonado y Gonzalo Ramírez.

Paradas provisorias: paradas oficiales de transporte en calles: Canelones, Maldonado y Eduardo Acevedo.

Aviso para los vecinos de la zona

Se exhorta a quienes viven y trabajan en la zona a no estacionar los días del desfile desde las 8 hs. en:

- Martínez Trueba entre Isla de Flores y Durazno.

- Martínez Trueba entre Isla de Flores y San Salvador.

- Ejido entre Durazno y Gonzalo Ramírez.

- Ejido entre Isla de Flores y Durazno.

- Magallanes entre Durazno e Isla de Flores.

- Magallanes entre San Salvador e Isla de Flores.

- Francisco Reduello entre Isla de Flores y Gonzalo Ramírez.

- Magallanes desde Durazno a San Salvador.

- Zelmar Michelini desde Durazno a Gonzalo Ramírez.

- Francisco Reduello.